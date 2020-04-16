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14:23 (мск), источник: Sportmail.ru

«Это вообще законно?». Солдатова показала удивительную растяжку (видео)

Домашняя гимнастика.

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Источник: РИА "Новости"

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новое видео в своем инстаграме. 21-летняя спортсменка показала, как можно закрывать шкаф на кухне без помощи рук.

Во время загрузки произошла ошибка.

Подписчики гимнастки оценили новый ролик.

«Это вообще законно? Пошла тренироваться», — прокомментировала одна из них.

«Планы на карантин: дотянуться наконец до такого уровня», — написала еще одна пользовательница интернета.

Во время загрузки произошла ошибка.

Илья Андреев

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