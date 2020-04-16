«Это вообще законно?». Солдатова показала удивительную растяжку (видео)
Домашняя гимнастика.
Домашняя гимнастика.
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новое видео в своем инстаграме. 21-летняя спортсменка показала, как можно закрывать шкаф на кухне без помощи рук.
Подписчики гимнастки оценили новый ролик.
«Это вообще законно? Пошла тренироваться», — прокомментировала одна из них.
«Планы на карантин: дотянуться наконец до такого уровня», — написала еще одна пользовательница интернета.
Илья Андреев