Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Литовские пловцы отказались стоять на пьедестале с россиянами

Пловцы из Литвы отказались выходить на пьедестал вместе с российскими спортсменами на Всемирных играх ветеранов спорта, которые проходят на Тайване. Об этом сообщает 15min.lt.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Инцидент произошёл в понедельник, 26 мая. От участия в совместной церемонии награждения отказались Аушра Гарджюлене, Сигитас Каткявичюс и Лина Белинене.

«На соревнования приехали и наши недружественные соседи — россияне, они выступали под флагами. Мы оказались в одной эстафете. Приняли решение не подниматься с ними на пьедестал, а выйти отдельно и получить награды отдельно», — сказала Белинене.

Аналогичным образом на соревнованиях поступали некоторые украинские спортсмены.

Всемирные игры ветеранов спорта завершатся в пятницу, 30 мая. В соревнованиях участвуют более 25 тыс. спортсменов, завершивших профессиональную карьеру. Организаторы соревнований разрешили россиянам выступать под национальным флагом.