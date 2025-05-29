Литовские пловцы отказались стоять на пьедестале с россиянами

Инцидент произошёл в понедельник, 26 мая. От участия в совместной церемонии награждения отказались Аушра Гарджюлене, Сигитас Каткявичюс и Лина Белинене.
«На соревнования приехали и наши недружественные соседи — россияне, они выступали под флагами. Мы оказались в одной эстафете. Приняли решение не подниматься с ними на пьедестал, а выйти отдельно и получить награды отдельно», — сказала Белинене.
Аналогичным образом на соревнованиях поступали некоторые украинские спортсмены.
Всемирные игры ветеранов спорта завершатся в пятницу, 30 мая. В соревнованиях участвуют более 25 тыс. спортсменов, завершивших профессиональную карьеру. Организаторы соревнований разрешили россиянам выступать под национальным флагом.