Российские синхронистки завоевали вторую золотую медаль на ЧЕ

«Поздравляю в первую очередь спортсменов и тренерский состав. Очень радовалась после первой золотой медали, смотрела, переживала. Риск, на который пошли спортсмены и тренеры, поменяв последний элемент и увеличив сложность, был абсолютно точно оправдан. И первая медаль прибавила сил, веры в себя и результат для всей команды. И теперь в копилке нашей сборной две золотые медали. Огромная работа перед этим была проделана. Было очень сложно после большого перерыва. У нас совсем молодая команда. 90% спортсменов впервые принимали участие на соревнованиях такого уровня. Но все удалось, впереди еще одна программа, продолжаю болеть, держать кулачки и переживать за нашу сборную. А сейчас поздравляю с таким замечательным результатом», — цитирует Ищенко «Матч ТВ».