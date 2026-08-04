Российские синхронистки завоевали вторую золотую медаль на ЧЕ

За свое выступление россиянки получили 303,2467 балла. Второе место заняла сборная Испании (296,4299), третье — команда Италии (284,6725).
В составе российской команды выступали Кира Черезова, Валентина Герасимова, Екатерина Коссова, Александра Шмидт, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник.
Для российских спортсменов это второе золото на текущем чемпионате Европы — накануне синхронистки победили в произвольной программе команд. В общей сложности в копилке отечественных атлетов теперь две золотые, четыре серебряные и три бронзовые награды.
Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко высоко оценила выступление сборной.
«Поздравляю в первую очередь спортсменов и тренерский состав. Очень радовалась после первой золотой медали, смотрела, переживала. Риск, на который пошли спортсмены и тренеры, поменяв последний элемент и увеличив сложность, был абсолютно точно оправдан. И первая медаль прибавила сил, веры в себя и результат для всей команды. И теперь в копилке нашей сборной две золотые медали. Огромная работа перед этим была проделана. Было очень сложно после большого перерыва. У нас совсем молодая команда. 90% спортсменов впервые принимали участие на соревнованиях такого уровня. Но все удалось, впереди еще одна программа, продолжаю болеть, держать кулачки и переживать за нашу сборную. А сейчас поздравляю с таким замечательным результатом», — цитирует Ищенко «Матч ТВ».
Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в столице Франции с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе и участвуют в континентальном первенстве впервые с 2021 года.