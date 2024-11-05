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Эффектный фейк-удар из настольного тенниса взорвал соцсети

Швед Антон Каллберг обыграл египтянина Омара Ассара (11:9, 11:7, 11:3) в 1/16 финала турнира по настольному теннису WTT Champions, который проходит во Франкфурте.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

Вице-чемпион Олимпийских игр выиграл матч-пойнт эффектным фейк-ударом, который застал его соперника врасплох.

Этот момент был признан лучшим по итогам первого дня соревнований, набрав за сутки десятки тысяч просмотров в соцсетях.

В ⅛ финала Каллберг встретится с первой ракеткой мира Ван Чуцинем из Китая.

Каллберг является серебряным призером Олимпиады в Пекине в командном турнире. На данный момент он занимает 27-е место в рейтинге Международной федерации настольного тенниса (ITTF).

Турнир WTT Champions во Франкфурте с призовым фондом 500 тыс. долларов завершится в воскресенье, 10 ноября.