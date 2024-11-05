Эффектный фейк-удар из настольного тенниса взорвал соцсети

Вице-чемпион Олимпийских игр выиграл матч-пойнт эффектным фейк-ударом, который застал его соперника врасплох.
Этот момент был признан лучшим по итогам первого дня соревнований, набрав за сутки десятки тысяч просмотров в соцсетях.
В ⅛ финала Каллберг встретится с первой ракеткой мира Ван Чуцинем из Китая.
Каллберг является серебряным призером Олимпиады в Пекине в командном турнире. На данный момент он занимает 27-е место в рейтинге Международной федерации настольного тенниса (ITTF).
Турнир WTT Champions во Франкфурте с призовым фондом 500 тыс. долларов завершится в воскресенье, 10 ноября.