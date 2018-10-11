Надаль предложил пострадавшим от наводнения поселиться в его академии
Известный испанский теннисист Рафаэль Надаль помогает пострадавшим от наводнений на Мальорке.
Известный испанский теннисист Рафаэль Надаль помогает пострадавшим от наводнений на Мальорке.
Надаль предоставил возможность всем, потерявшим жилье или не имеющим возможность в настоящий момент вернуться домой, пожить в его теннисной академии в городе Манакор на Мальорке. Сообщается, что в стенах академии уже нашли временный приют около пятидесяти пострадавших от наводнений.
Также в интернете появились кадры, на которых теннисист, в настоящий момент восстанавливающийся от травмы колена, помогает разбирать завалы на улицах.
В ходе наводнений на острове Мальорка погибли 10 человек.