Надаль предложил пострадавшим от наводнения поселиться в его академии

Надаль предоставил возможность всем, потерявшим жилье или не имеющим возможность в настоящий момент вернуться домой, пожить в его теннисной академии в городе Манакор на Мальорке. Сообщается, что в стенах академии уже нашли временный приют около пятидесяти пострадавших от наводнений.