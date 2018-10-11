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13:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Надаль предложил пострадавшим от наводнения поселиться в его академии

Известный испанский теннисист Рафаэль Надаль помогает пострадавшим от наводнений на Мальорке.

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Источник: Reuters

Надаль предоставил возможность всем, потерявшим жилье или не имеющим возможность в настоящий момент вернуться домой, пожить в его теннисной академии в городе Манакор на Мальорке. Сообщается, что в стенах академии уже нашли временный приют около пятидесяти пострадавших от наводнений.

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Также в интернете появились кадры, на которых теннисист, в настоящий момент восстанавливающийся от травмы колена, помогает разбирать завалы на улицах.

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В ходе наводнений на острове Мальорка погибли 10 человек.

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