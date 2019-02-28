Шарапова показала новые платья в своей коллекции (фото)
Красота от Марии.
Красота от Марии.
Российская теннисистка Мария Шарапова посетила несколько вечеринок в Голливуде. Сначала спортсменка пришла на просмотр церемонии премии «Оскар», организованной фондом Элтона Джона. На Марии было платье от дизайнера Давида Комахидзе (David Koma).
В тот же вечер 29-я ракетка мира отправилась на знаменитую вечеринку Vanity Fair. Там Шарапова появилась уже в другом платье — от Lanvin.
Напомним, Шарапова пропускает турниры в Майами и
Ожидается, что Мария выступит на турнире в Штутгарте, который начнется 22 апреля.
Илья Андреев