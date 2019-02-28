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14:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Шарапова показала новые платья в своей коллекции (фото)

Красота от Марии.

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17
фотографий
17
фотографий

Российская теннисистка Мария Шарапова посетила несколько вечеринок в Голливуде. Сначала спортсменка пришла на просмотр церемонии премии «Оскар», организованной фондом Элтона Джона. На Марии было платье от дизайнера Давида Комахидзе (David Koma).

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В тот же вечер 29-я ракетка мира отправилась на знаменитую вечеринку Vanity Fair. Там Шарапова появилась уже в другом платье — от Lanvin.

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Напомним, Шарапова пропускает турниры в Майами и Индиан-Уэллсе из-за травмы плеча.

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Ожидается, что Мария выступит на турнире в Штутгарте, который начнется 22 апреля.

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Илья Андреев

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