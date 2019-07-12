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18:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Остапенко дважды за Уимблдон попала в голову партнеру по миксту (видео)

Бедолаге не везет.

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Источник: AFP 2019

В миксте Уимблдона Алена Остапенко и Роберт Линдстедт уже дошли до полуфинала, но шведскому теннисисту по ходу турнира пару раз прилетело по голове.

Сначала спортсменка из Латвии попала в партнера 8 июля.

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После того, как мяч прилетел Линдстедту в голову во второй раз, он поднял вверх два пальца, показав, что не забыл про первое попадание. В этот раз подача летела со скоростью 150 км/ч.

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«Моя главная мечта — победить на Уимблдоне, но не уверен, что выдержу еще три таких удара…» — пошутил шведский теннисист.

Интересно, что Остапенко на этом Уимблдоне еще раз попала в соперницу — в парном разряде. Тогда досталось Ализе Корне, которая от обиды даже выругалась по-французски. Но тот удар, по крайней мере, был в рамках правил.

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Илья Андреев

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