Остапенко дважды за Уимблдон попала в голову партнеру по миксту (видео)
Бедолаге не везет.
Бедолаге не везет.
В миксте Уимблдона Алена Остапенко и Роберт Линдстедт уже дошли до полуфинала, но шведскому теннисисту по ходу турнира пару раз прилетело по голове.
Сначала спортсменка из Латвии попала в партнера 8 июля.
После того, как мяч прилетел Линдстедту в голову во второй раз, он поднял вверх два пальца, показав, что не забыл про первое попадание. В этот раз подача летела со скоростью 150 км/ч.
«Моя главная мечта — победить на Уимблдоне, но не уверен, что выдержу еще три таких удара…» — пошутил шведский теннисист.
Интересно, что Остапенко на этом Уимблдоне еще раз попала в соперницу — в парном разряде. Тогда досталось Ализе Корне, которая от обиды даже выругалась
Илья Андреев