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17:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщик показал Бушар свою татуировку в честь нее (видео)

Эжени по-прежнему популярна.

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Канадская теннисистка Эжени Бушар встретилась с необычным поклонником. Известная спортсменка недавно узнала, что болельщик Майкл сделал большую татуировку в честь нее, и спросила в комментариях, настоящая ли она.

В итоге Бушар встретилась с поклонником и расспросила его о необычном выборе.

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«Это безумие. Как дошло до того, что я заслужила такого верного болельщика, который решил нанести рисунок со мной на свое тело? Если бы мне в 8 лет на моем первом турнире рассказали об этом, я бы не поверила.

Майкл сообщил мне, что я на многое вдохновляю его, в том числе на то, чтобы ходить на работу каждый день, а иногда и вставать утром с постели. Все это наполняет меня счастьем. А еще я думаю, что ты, Майкл, немного сумасшедший! Надеюсь, ты не пожалеешь потом, что сделал тату со мной», — написала Бушар в инстаграме.

Самым известным достижением Бушар остается выход в финал Уимблдона в 2014 году. Ее единственная победа в турнире на уровне WTA была одержана тогда же в 2014-м.

Илья Андреев

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