«Прыгай высоко, ешь много». День Шараповой во Флоренции (фото)
Маша в Италии.
Маша в Италии.
Российская теннисистка Мария Шарапова провела день во Флоренции и поделилась впечатлениями от города со своими подписчиками в соцсетях.
«Прыгай высоко, ешь много. Я раскусила тебя, Флоренция», — написала Шарапова в твиттере.
Шарапова взяла перерыв после выступления на Уимблдоне, где она не доиграла матч в первом раунде
Недавно Мария также побывала в Севилье.
Ближайшим турниром, на котором выступит теннисистка, будет соревнование в Цинциннати. Оно пройдет с 12 по 18 августа.
Илья Андреев