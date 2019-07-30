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30 июля, источник: Sportmail.ru

«Прыгай высоко, ешь много». День Шараповой во Флоренции (фото)

Маша в Италии.

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Источник: AP 2019

Российская теннисистка Мария Шарапова провела день во Флоренции и поделилась впечатлениями от города со своими подписчиками в соцсетях.

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«Прыгай высоко, ешь много. Я раскусила тебя, Флоренция», — написала Шарапова в твиттере.

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Шарапова взяла перерыв после выступления на Уимблдоне, где она не доиграла матч в первом раунде из-за травмы.

Недавно Мария также побывала в Севилье.

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Ближайшим турниром, на котором выступит теннисистка, будет соревнование в Цинциннати. Оно пройдет с 12 по 18 августа.

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Илья Андреев

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