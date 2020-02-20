Джокович сыграл с детьми в теннис на улице (видео)
Душевная история.
Душевная история.
Первый номер мирового тенниса Новак Джокович в Белграде увидел детей, играющих в теннис на улице, и присоединился к ним. Один из жителей близлежащих домов снял это на видео, и ролик стал популярен в интернете.
«Это случилось спонтанно. Я возвращался с ракетками и увидел парней, играющих без сетки. Я пообещал, что принесу им сетку, а пока присоединился к ним. Мы отметили линии и начали играть.
Я видел, как нас
Илья Андреев