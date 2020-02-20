Джокович сыграл с детьми в теннис на улице (видео)

Первый номер мирового тенниса Новак Джокович в Белграде увидел детей, играющих в теннис на улице, и присоединился к ним. Один из жителей близлежащих домов снял это на видео, и ролик стал популярен в интернете.



«Это случилось спонтанно. Я возвращался с ракетками и увидел парней, играющих без сетки. Я пообещал, что принесу им сетку, а пока присоединился к ним. Мы отметили линии и начали играть.



Я видел, как нас кто-то снимает, но не знал, что это потом выложили в интернет. Всегда приятно, когда дети играют в теннис или тренируют удары об стену. Мы начинали так же», — цитирует Джоковича Nine.com.au.