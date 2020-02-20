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17:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Джокович сыграл с детьми в теннис на улице (видео)

Душевная история.

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Источник: РИА "Новости"

Первый номер мирового тенниса Новак Джокович в Белграде увидел детей, играющих в теннис на улице, и присоединился к ним. Один из жителей близлежащих домов снял это на видео, и ролик стал популярен в интернете.

«Это случилось спонтанно. Я возвращался с ракетками и увидел парней, играющих без сетки. Я пообещал, что принесу им сетку, а пока присоединился к ним. Мы отметили линии и начали играть.

Я видел, как нас кто-то снимает, но не знал, что это потом выложили в интернет. Всегда приятно, когда дети играют в теннис или тренируют удары об стену. Мы начинали так же», — цитирует Джоковича Nine.com.au.

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Илья Андреев

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