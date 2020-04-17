Самая красивая теннисистка мира согласилась на свидание с фанатом
За взнос на благотворительность.
За взнос на благотворительность.
Канадская теннисистка Эжени Бушар согласилась на свидание со своим поклонником. Ранее спортсменка шутила в твиттере, что домашний карантин проходил бы веселее, если бы у нее был бойфренд.
Недавно Бушар стала гостем
Лафорс повысила ставки и предложила заплатить 3000 долларов, которые пойдут на поддержку сотрудников больницы. И Бушар, и Менери согласились на это условие.
Затем ютьюбер сообщил, что заплатит еще 800 фунтов сверху, если Бушар будет разговаривать на свидании с британским акцентом. Канадка ответила, что согласится на это, хотя таланта в имитировании акцентов у нее нет.
Ожидается, что Бушар встретится со своим поклонником, когда завершится эпидемия коронавируса.
Илья Андреев