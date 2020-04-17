Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Белшина
Смолевичи
00
Футбол. Зарубежный
19:30
Шахтер С
Слуцк
Футбол. Зарубежный
16.04
Динамо Мн
Неман
20
Футбол. Зарубежный
18.04
Ислочь
Славия М
Футбол. Зарубежный
18.04
Рух
Минск
Футбол. Зарубежный
18.04
Витебск
Динамо Брс
Все события
Фоторепортажи
35Как коронавирус изменил хоккей. Главные фото матча «Спартак» — «Динамо», на который запретили приходить болельщикам
12Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
17:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Самая красивая теннисистка мира согласилась на свидание с фанатом

За взнос на благотворительность.

Наверх
Источник: AFP 2020

Канадская теннисистка Эжени Бушар согласилась на свидание со своим поклонником. Ранее спортсменка шутила в твиттере, что домашний карантин проходил бы веселее, если бы у нее был бойфренд.

Во время загрузки произошла ошибка.

Недавно Бушар стала гостем инстаграм-эфира журналистки Элис Лафорс, и та отреагировала на комментарий комика и Youtube-блогера Боба Менери. Тот предложил 400 фунтов за свидание со звездой тенниса.

Лафорс повысила ставки и предложила заплатить 3000 долларов, которые пойдут на поддержку сотрудников больницы. И Бушар, и Менери согласились на это условие.

Во время загрузки произошла ошибка.

Затем ютьюбер сообщил, что заплатит еще 800 фунтов сверху, если Бушар будет разговаривать на свидании с британским акцентом. Канадка ответила, что согласится на это, хотя таланта в имитировании акцентов у нее нет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ожидается, что Бушар встретится со своим поклонником, когда завершится эпидемия коронавируса.

Илья Андреев

«Барселона» исключила возвращение Неймара летом
Шубенков восхвалил СССР и вспомнил о боявшемся социализма мире
Аршавин объяснил, почему не остался жить в Казахстане
Бышовец: Путь Уткина — это деградация, он не борец за правду
Кокорин поведал о влиянии тюрьмы на отказ сосать палец при голах
Как сложилась судьба игроков сборной СССР после Суперсерии-1972
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь