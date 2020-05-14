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15:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Теннисистка из топ-25 записала песню о любви (видео)

Неожиданный дебют.

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Украинская теннисистка Даяна Ястремская попробовала себя в роли певицы. 19-летняя спортсменка записала песню под названием «Тысячи меня».

«Иногда мы думаем, что никогда не перешагнем черту, за которой туманная неизведанность! Нам просто не хватит внутреннего ресурса, силы или поддержки родных. Многие, к слову, так и живут в своих ракушках, не до конца осознавая свои скрытые возможности и таланты!

Когда-то мне казалось, что “петь” — это не про меня. А сегодня у меня праздник, рождение моей маленькой мечты, рождение совершенно новой меня! Мечтайте и верьте в свои силы», — написала Ястремская.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ястремская в этом сезоне вошла в топ-25 теннисисток в рейтинге WTA.

Илья Андреев

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