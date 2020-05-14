Теннисистка из топ-25 записала песню о любви (видео)
Неожиданный дебют.
Неожиданный дебют.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская попробовала себя в роли певицы. 19-летняя спортсменка записала песню под названием «Тысячи меня».
«Иногда мы думаем, что никогда не перешагнем черту, за которой туманная неизведанность! Нам просто не хватит внутреннего ресурса, силы или поддержки родных. Многие, к слову, так и живут в своих ракушках, не до конца осознавая свои скрытые возможности и таланты!
Ястремская в этом сезоне вошла в топ-25 теннисисток в рейтинге WTA.
Илья Андреев