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15:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Американский теннисист призвал арестовать погромщиков в США

И нарвался на критику в соцсетях.

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Источник: AFP 2020

21-я ракетка мира Джон Изнер высказался против погромщиков во время массовых протестов в США. Американский теннисист отреагировал, увидев новость о поджоге протестующими церкви в Вашингтоне.

«Этой церкви 205 лет, это историческое здание. Просто идиотизм какой-то. Арестуйте этих анархистов-лузеров», — твитнул Изнер.

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Также Изнер отреагировал на видео, в котором протестующие подожгли имущество бездомного человека.

«Вот у них радость-то. Надо арестовать их всех».

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Некоторые пользователи твиттера раскритиковали заявления Изнера, посчитав, что он переключает внимание аудитории на погромщиков вместо осуждения действий полиции.

«Призывать к аресту равно призыву к их смерти. Люди важнее зданий», — прокомментировала слова Изнера юзер с ником Мэри.

«Вау, так все эти погромы и бунты — это нормально? Смелое заявление», — ответил ей теннисист.

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«Почему тебя больше злит это — ужасные действия, которые я как христианин тоже осуждаю, — а не убийства чернокожих людей? Дело не только в Джордже Флойде. Дело в систематическом расизме, который длится годами и который убивает чернокожих в большей пропорции», — написал Изнеру юзер с ником Эдди.

«Ты неправ. Меня не злит это больше, чем смерти Джорджа Флойда и Ахмада Арбери. Я зол, потому что эти бунты и погромы говорят о неуважении к тем, кто пострадал от ужасного насилия», — ответил Изнер.

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Илья Андреев

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