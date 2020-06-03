Американский теннисист призвал арестовать погромщиков в США

21-я ракетка мира Джон Изнер высказался против погромщиков во время массовых протестов в США. Американский теннисист отреагировал, увидев новость о поджоге протестующими церкви в Вашингтоне. «Этой церкви 205 лет, это историческое здание. Просто идиотизм какой-то. Арестуйте этих анархистов-лузеров», — твитнул Изнер.

Некоторые пользователи твиттера раскритиковали заявления Изнера, посчитав, что он переключает внимание аудитории на погромщиков вместо осуждения действий полиции. «Призывать к аресту равно призыву к их смерти. Люди важнее зданий», — прокомментировала слова Изнера юзер с ником Мэри. «Вау, так все эти погромы и бунты — это нормально? Смелое заявление», — ответил ей теннисист.

«Почему тебя больше злит это — ужасные действия, которые я как христианин тоже осуждаю, — а не убийства чернокожих людей? Дело не только в Джордже Флойде. Дело в систематическом расизме, который длится годами и который убивает чернокожих в большей пропорции», — написал Изнеру юзер с ником Эдди.



«Ты неправ. Меня не злит это больше, чем смерти Джорджа Флойда и Ахмада Арбери. Я зол, потому что эти бунты и погромы говорят о неуважении к тем, кто пострадал от ужасного насилия», — ответил Изнер.