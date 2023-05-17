Рублев получил штраф за русский мат на турнире в Риме
Теннисист пытался убедить, что говорил на английском, но судья был непреклонен: «Вы сказали что-то плохое на русском языке».
Теннисист пытался убедить, что говорил на английском, но судья был непреклонен: «Вы сказали что-то плохое на русском языке».
Российский теннисист Андрей Рублев получил замечание в матче четвертого круга турнира в Риме против Янника Ганфманна из Германии.
После проигранного розыгрыша Рублев несколько раз выкрикнул матерные ругательства с использованием трех популярных российских слов, после чего судья вынес игроку предупреждение.
Россиянин постарался объяснить судье, что просто выкрикнул фразу «How many times, man?» (Сколько можно, мужик).
Судья не поверил Рублеву, сказав ему «You said something bad in Russian» (Вы сказали что-то плохое на русском языке). По итогам эпизода россиянину все-таки было выписано предупреждение.
Рублев уступил Ганфманну в матче четвертого круга и покинул турнир в Риме. В четвертьфинале немец сыграет с другим теннисистом из России Даниилом Медведевым.