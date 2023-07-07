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09:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведев заставил судью останавливать его матч на Уимблдоне

Российский теннисист Даниил Медведев выразил недовольство действиями судьи во время матча второго круга Уимблдона-2023, в котором он играл с французским теннисистом Адрианом Маннарино.

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Источник: Reuters

Матч начался в 19 часов по лондонскому времени. После двух часов игры в Лондоне наступила темнота и освещение на корте стало недостаточным, что возмутило Медведева.

«Если ты не собираешься останавливать матч, я остановлю его сам. Слишком темно, чтобы играть», — сказал Медведев судье.

Медведев, являющийся третьей ракетой мира, продолжал настаивать на том, что играть в таких условиях небезопасно. Спустя некоторое время матч был остановлен и перенесен на следующий день. Медведев уверенно вел в матче со счетом 6:3, 6:3, 4:4.

В третьем круге победитель пары Медведев — Маннарино сыграет с победителем матча между венгром Мартином Фучовичем и американцем Маркосом Гироном. Их матч также был прерван из-за наступления темноты при счете 7:6, 6:3, 4:6 в пользу венгерского теннисиста.

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