Медведев заставил судью останавливать его матч на Уимблдоне

Матч начался в 19 часов по лондонскому времени. После двух часов игры в Лондоне наступила темнота и освещение на корте стало недостаточным, что возмутило Медведева.

«Если ты не собираешься останавливать матч, я остановлю его сам. Слишком темно, чтобы играть», — сказал Медведев судье.

Медведев, являющийся третьей ракетой мира, продолжал настаивать на том, что играть в таких условиях небезопасно. Спустя некоторое время матч был остановлен и перенесен на следующий день. Медведев уверенно вел в матче со счетом 6:3, 6:3, 4:4.