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16:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Екатерина Александрова вырвала победу во втором круге Уимблдона

Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала сложную победу в матче второго круга Уимблдонского турнира, в котором она играла с теннисисткой из США Мэдисон Бренгл.

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Источник: AFP 2023

В каждом из трех сетов встречи девушкам приходилось играть тай-брейк, чтобы определить победительницу. Матч завершился со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:6 (10:7). Теннисистки провели на корте 2 часа 48 минут.

В третьем круге Уимблдона Александрова сыграет с соперницей из Венгрии Далмой Галфи, которая занимает 126-ю строчку в мировом рейтинге. Ранее теннисистки никогда не играли друг с другом.

Екатерина Александрова занимает 22-ю строчку в рейтинге WTA.

Уимблдонский турнир завершится 16 июля. Действующей чемпионкой является Елена Рыбакина из Казахстана. Общий призовой фонд третьего в сезоне турнира «Большого шлема» составляет £ 44,7 млн.

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Екатерина Александрова вырвала победу во втором круге Уимблдона
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