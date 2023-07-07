Екатерина Александрова вырвала победу во втором круге Уимблдона
Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала сложную победу в матче второго круга Уимблдонского турнира, в котором она играла с теннисисткой из США Мэдисон Бренгл.
Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала сложную победу в матче второго круга Уимблдонского турнира, в котором она играла с теннисисткой из США Мэдисон Бренгл.
В каждом из трех сетов встречи девушкам приходилось играть тай-брейк, чтобы определить победительницу. Матч завершился со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:6 (10:7). Теннисистки провели на корте 2 часа 48 минут.
В третьем круге Уимблдона Александрова сыграет с соперницей из Венгрии Далмой Галфи, которая занимает 126-ю строчку в мировом рейтинге. Ранее теннисистки никогда не играли друг с другом.
Екатерина Александрова занимает 22-ю строчку в рейтинге WTA.
Уимблдонский турнир завершится 16 июля. Действующей чемпионкой является Елена Рыбакина из Казахстана. Общий призовой фонд третьего в сезоне турнира «Большого шлема» составляет £ 44,7 млн.