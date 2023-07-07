Екатерина Александрова вырвала победу во втором круге Уимблдона

В каждом из трех сетов встречи девушкам приходилось играть тай-брейк, чтобы определить победительницу. Матч завершился со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 7:6 (10:7). Теннисистки провели на корте 2 часа 48 минут.

В третьем круге Уимблдона Александрова сыграет с соперницей из Венгрии Далмой Галфи, которая занимает 126-ю строчку в мировом рейтинге. Ранее теннисистки никогда не играли друг с другом.