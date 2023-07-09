Первым четвертьфиналистом Уимблдона стал россиянин

Сафиуллин в четвертом раунде победил 26-го сеяного представителя Канады Дениса Шаповалова со счетом 3:6, 6:3, 6:1, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 10 минут.

Российский теннисист Андрей Рублёв, седьмая ракетка мира, в пяти сетах матча ⅛ финала Уимблдона вырвал победу у казахстанца Александра Бублика, 23-го сеяного турнира. Встреча спортсменов завершилась со счётом 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4. Рублёв впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Шлема» на траве.