Мирра Андреева проиграла Мэдисон Киз в четвертом круге Уимблдона

Матч продлился 2 часа 5 минут. В первой половине матча 16-летняя россиянка сумела реализовать четыре брейк-поинта и повести во втором сете со счетом 4:1. Однако американка сумела свести второй сет к победному для себя тай-брейку и одержать уверенную победу в решающем сете.

В четвертьфинале Уимблдона Киз сыграет с россиянкой Екатериной Александровой или белоруской Ариной Соболенко. После вылета Андреевой Александрова остается единственной представительницей России в женском одиночном разряде.