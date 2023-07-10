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15:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Мирра Андреева проиграла Мэдисон Киз в четвертом круге Уимблдона

Российская теннисистка Мирра Андреева в матче четвертого круга Уимблдона проиграла 18-й ракетке мира американке Мэдисон Киз (6:3, 6:7, 2:6).

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Источник: AP 2023

Матч продлился 2 часа 5 минут. В первой половине матча 16-летняя россиянка сумела реализовать четыре брейк-поинта и повести во втором сете со счетом 4:1. Однако американка сумела свести второй сет к победному для себя тай-брейку и одержать уверенную победу в решающем сете.

В четвертьфинале Уимблдона Киз сыграет с россиянкой Екатериной Александровой или белоруской Ариной Соболенко. После вылета Андреевой Александрова остается единственной представительницей России в женском одиночном разряде.

Андреева упустила шанс побить рекорд россиянки Марии Шараповой и стать первой теннисисткой в возрасте до 17 лет, достигшей четвертьфинала в женском одиночном разряде на Уимблдоне в ХХI веке. В 2003 году 16-летняя Шарапова также дошла до четвертого круга Уимблдона, где уступила соотечественнице Светлане Кузнецовой (1:6, 6:2, 5:7). На следующий год Шарапова одержала победу на Уимблдоне, одержав в финале победу над Сереной Уильямс (6:1, 6:4).

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Мирра Андреева проиграла Мэдисон Киз в четвертом круге Уимблдона
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