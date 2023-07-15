Финал «Уимблдона» Алькарас — Джокович: прогноз и ставки

Прогноз на матч

В мужском «Уимблдоне» без сенсаций — в финале встречаются два лучших теннисиста мира. На победу Джоковича и до турнира давали коэффициент 1,5, в том, что он дойдет до решающего матча, мало кто сомневался. В 6 встречах в Лондоне Новак отдал соперникам всего два сета. 20-летний Алькарас тоже проиграл лишь две партии на пути к финалу. Испанец продолжает быстро прогрессировать, и теперь не испытывает проблем с травяным покрытием. Карлос здорово прибавил на приеме, даже Медведев со своей хорошей подачей не доставил ему больших проблем в полуфинале: первый номер мирового рейтинга выиграл в трех сетах меньше, чем за два часа.

На что ставить

Алькарас - Джокович Сделать ставку

Теннис Джоковича сейчас не назвать лучшим в его карьере, почти в каждом его матче дело доходило до тай-брейка, но там уже серб не проиграл ни одного из них. Проблемы у Новака были с Гуркачем в 4-м раунде, с Рублевым в ¼ финала, он давал шансы Синнеру в полуфинале. Но где-то соперники не до конца верили в себя и ошибались, а где-то уже Джокович включался на полную мощность в решающие моменты, и его было не остановить. Серб по праву в финале, но теперь его ждет главное испытание.

Алькарас любит агрессивный теннис, он умеет пробивать защиту соперников мощными ударами. Карлос хорош и на первой подаче, и много мячей выигрывает на второй. Он хорошо готов физически, готов бегать и к сетке, и из угла в угол за «мертвыми» мячами. Испанец хорошо помнит недавнюю встречу с Джоковичем в полуфинале «Ролан Гаррос», первые два сета там была равная борьба. На «Уимблдоне» финал вполне может затянуться до 5 партий, так что заслуживает внимания ставка на тотал геймов больше 41,5. БК Olimpbet предлагает на такой тотал коэффициент 2,03.

Прогноз на матч

В женском финале «Уимблдона» все наоборот, первая тройка фаворитов — Швентек, Соболенко и Рыбакина — вылетела в четвертьфинале и полуфинале. До решающего матча добралась несеяная теннисистка — впервые за 60 лет! Это удалось чешке Вондроушовой, причем она сама от себя этого не ожидала. Маркета пропустила полгода в прошлом сезоне из-за травмы руки, в 2023-м она каких-то особых результатов не показывала. Плюс, для Вондроушовой трава считалась не самым удобным покрытием, на «Уимблдоне» она обычно вылетала в первом и втором раундах. А в этот раз она прошла Кудерметову, Пегулу и Свитолину.

Для Жабер это уже второй подряд выход в финал «Уимблдона». Год назад Онс уступила в решающем матче Рыбакиной, в этот раз она взяла у Елены реванш в ¼ финала. В полуфинале Жабер выбила еще одного фаворита — Соболенко. Причем она уступала белоруске сет, а во втором проигрывала 2:4. И тут решающей стала психология. Жабер сохранила позитивный настрой, перестала ошибаться, и ее соперница дрогнула. Онс еще не побеждала на турнирах «Большого шлема», и сейчас у нее есть реальный шанс это сделать.

На что ставить

Вондроушова - Жабер Сделать ставку

У Вондроушовой всего одна победа на турнирах WTA за всю карьеру, так что она логично считается в этом финале аутсайдером. Впрочем, Маркету это вряд ли смущает. С ней непросто играть, она левша, любит сильно бить с удобной руки. Это доставило немало проблем Свитолиной в полуфинале. Жабер в чем-то похожа на соперницу по стилю. Они обе с удовольствием применяют резаные и укороченные удары. По личным встречам счет 3:3, при этом в 2023-м Вондроушова дважды обыграла Жабер. Но трава все-таки больше подходит для Онс, чем для Маркеты. И у теннисистки из Туниса уже есть опыт игры в финале «Уимблдона». На победу Жабер с форой −3,5 можно поставить на сайте и в приложении БК Olimpbet за 1,95.

Андрей Санталов

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