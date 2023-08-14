Самсонова разгромно проиграла американке Пегуле в финале турнира в Монреале

В решающем матче турнира Самсонова уступила американке Джессике Пегуле (1:6, 0:6). 24-летняя россиянка была вынуждена провести два матча подряд мз-за перенесенной на сутки из-за дождя полуфинальной встречи Самсоновой против казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (1:6, 6:1, 6:2). Время отдыха между полуфинальной и финальной игрой у россиянки составило чуть более двух часов, в то время как американская теннисистка отдыхала более суток.