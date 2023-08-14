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09:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Самсонова разгромно проиграла американке Пегуле в финале турнира в Монреале

Российская теннисистка Людмила Самсонова потерпела разгромное поражение в финале турнира WTA в Монреале.

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Источник: Reuters

В решающем матче турнира Самсонова уступила американке Джессике Пегуле (1:6, 0:6). 24-летняя россиянка была вынуждена провести два матча подряд мз-за перенесенной на сутки из-за дождя полуфинальной встречи Самсоновой против казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной (1:6, 6:1, 6:2). Время отдыха между полуфинальной и финальной игрой у россиянки составило чуть более двух часов, в то время как американская теннисистка отдыхала более суток.

Несмотря на поражение в финале, Самсонова сумела набрать достаточное количество очков, чтобы впервые в карьере стать первой ракеткой России. Она сместила с этой позиции Дарью Касаткину, которая находилась в статусе первой ракетки страны с мая 2022 года.

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