Винус Уильямс потерпела самое разгромное поражение на US Open

43-летняя теннисистка потерпела самое разгромное в карьере поражение на US Open, сумев взять у соперницы лишь два гейма. Старшая из сестер Уильямс выступала в основной сетке турнира 24-й раз и проводила свой 100-й матч на US Open.

«Подготовка точно была минимальной, но я не думаю, что это значительно повлияло на мое выступление. Просто было много ударов из-за плохой работы ног. Много ошибок с бэкхенда сделала, потому что не работала ногами. Это нормально, когда ты проводишь на корте не очень много времени. Но нужно отдать должное сопернице. Она играла просто невероятно», — сказала Уильямс после матча.