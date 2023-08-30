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09:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Винус Уильямс потерпела самое разгромное поражение на US Open

Легендарная американская теннисистка Винус Уильямс проиграла бельгийке Грет Миннен (1:6, 1:6) в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open).

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Источник: Reuters

43-летняя теннисистка потерпела самое разгромное в карьере поражение на US Open, сумев взять у соперницы лишь два гейма. Старшая из сестер Уильямс выступала в основной сетке турнира 24-й раз и проводила свой 100-й матч на US Open.

«Подготовка точно была минимальной, но я не думаю, что это значительно повлияло на мое выступление. Просто было много ударов из-за плохой работы ног. Много ошибок с бэкхенда сделала, потому что не работала ногами. Это нормально, когда ты проводишь на корте не очень много времени. Но нужно отдать должное сопернице. Она играла просто невероятно», — сказала Уильямс после матча.

Винус Уильямс — двукратная чемпионка US Open. Она побеждала на турнире в 2000 и 2001 году. В профессиональном теннисе Винус Уильямс выступает с 1994 года.

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