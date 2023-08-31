Марат Сафин: успешная карьера первой ракетки мира, скандалы на корте и увлечение духовными практиками

Детство и юность

Марат Сафин родился в Москве 27 января 1980 года. Его родители имели непосредственное отношение к спорту. Мама Рауза Исланова за 10 лет до рождения сына была одной из самых успешных теннисисток Советского Союза и впоследствии стала тренером, а отец Мубин Алексеевич занимал административный пост в спортивном обществе «Спартак».

С ранних лет мама Марата брала его с собой на корт, знакомила с мячом и ракеткой. Уже делая первые шаги в теннисе, мальчик показывал хорошие результаты, хотя его больше привлекал футбол. Когда Марату исполнилось шесть лет, мать серьезно взялась за тренировки сына, она занималась с ним сама на базе «Спартак — Ширяево Поле».

Марат Сафин в детстве | Источник: РИА "Новости"

Спустя четыре года Сафина отправили в теннисную академию в Цинциннати, вместе с Анной Курниковой, но Марат не прошел отбор, а Анна осталась тренироваться. В 14-летнем возрасте Сафин поступил в Академию Панчо Альварина в Валенсии. Там Сафин учился в течение четырех лет под руководством Рафаэля Менсуа.

Успехи в теннисе

Первый сезон на профессиональном уровне Сафин провел в 1997 году, он оказался успешным: в сентябре выиграл турнир-челленджер в португальском городе Эшпинью, а в октябре выступил на «Кубке Кремля» в Москве. На следующий год теннисист вошел в топ-50 мирового рейтинга. Он дебютировал на Кубке Дэвиса и успешно сыграл на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос». Спортсмен пробился в четвертый круг соревнований, одержав победу над триумфатором восьми турниров «Большого шлема» Андре Агасси и над действующим чемпионом соревнований Густаво Куэртеном. Этим выступлением он обратил на себя внимание общественности. По окончании сезона Сафин получил награду ATP как новичок года.

В 1999 году Сафин взял свой первый титул ATP в Бостоне. Теннисист стал самым молодым победителем турнира среди россиян за всю историю. Следующий год был одним из самых успешных в карьере Марата. Он выиграл семь титулов на турнирах под эгидой АТР, а его главным достижением стала победа на Открытом чемпионате США. В финале ему противостоял титулованный Пит Сампрас. Марат стал первым представителем России, кто выиграл турнир в Нью-Йорке.

Сафин возглавил мировой рейтинг и удерживал первую строчку, суммарно девять недель в 2000 и 2001 годах. Однако 2001 год оказался менее успешным, Марат закончил его на 11 месте в рейтинге. В следующем сезоне Сафин стал финалистом Открытого чемпионата Австралии, но не смог взять титул. Россиянин считался фаворитом матча с шведским теннисистом Томасом Юханссоном, однако уступил ему. Зато на Кубке Дэвиса в составе сборной России теннисист впервые завоевал трофей обыграв французов. Спустя четыре года он повторил свой успех с национальной командой.

В начале 2003 года Сафин получил травму плеча и запястья. По ходу сезона пропустил все турниры «Большого шлема» и к концу года вылетел из топ-50 мирового рейтинга. К началу 2004 года 24-летний спортсмен набрал форму и добрался до финала на Открытом чемпионате Австралии, он обыграл первую ракетку мира Энди Роддика и титулованного Андре Агасси. В финале Сафин уступил швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру. Всего в этом году спортсмен выиграл три титула АТР и закончил сезон на 4-м месте в мировом рейтинге.

В 2005 году Сафину удалось обыграть Федерера в полуфинале Открытого чемпионата Австралии и прервать его победную серию из 26 матчей. А в финале теннисист одержал победу над австралийцем Ллейтоном Хьюиттом и взял свой второй и последний титул на турнирах «Большого шлема».

Травма и завершение карьеры

Сафин не доиграл сезон в 2005 году из-за травмы колена. Она повлияла на его скорость и увеличила количество невынужденных ошибок. В игре Сафина не хватало психологической устойчивости и хладнокровия, поэтому он терял концентрацию во время матчей. В 2007 году Сафин не играл ни в одном финале турниров ATP в одиночном разряде впервые с 1998 года.

Марат пытался реабилитироваться в следующем сезоне: дошел до полуфинала Уимблдона, но уступил там Федереру. В финале «Кубка Кремля» проиграл соотечественнику Игорю Куницыну. После этого начал говорить, что планирует завершить карьеру.

Прощальный матч Сафина состоялся 11 ноября 2009 года на «мастерсе» в Париже. Последний раз посмотреть на игру спортсмена пришло 14 тысяч зрителей. Была проведена специальная церемония прощания на Центральном корте в Берси. Многие теннисисты вышли на корт отдать дань уважения россиянину. Президент Федерации тенниса Франции Жан Гашассен вручил Сафину символический ключ от «Берси», где тот побеждал трижды. На момент завершения спортивной карьеры состояние Сафина оценивалось в $ 14 млн.

Марат Сафин завершает карьеру | Источник: AP 2023

Скандалы, связанные с теннисистом

Сафин известен своим вспыльчивым поведением и эмоциональными поступками на корте. Сотрудники компании Head, которая была спонсором теннисиста, подсчитали, сколько Марат сломал ракеток за все игры, и подарили ему сноуборд с выгравированными на нем цифрами 1055.

В первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2000 Сафин уступал по ходу встречи южноафриканцу Гранту Стаффорду. Он был недоволен такой ситуацией и начал пассивно играть. Арбитр матча выписал ему штраф в две тысячи долларов — за «отказ играть в полную силу».

Марат любил отмечать и победные матчи. Так, на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» — 2004 Марат на эмоциях снял с себя шорты, после того как выиграл затяжной розыгрыш. Судья сразу отреагировал на поступок теннисиста и оштрафовал его.

Россиянин часто спорил с судьями на матчах, но спор с французским рефери Паскалем Марией в 2007 году вошел в историю. В третьем круге турнира Сафин играл с Энди Роддиком. В течение всей встречи он разговаривал с судьей — по поводу дождя и состояния корта. Терпение спортсмена закончилось, когда судья посчитал, что подача Сафина не попала в корт, хотя, как показали позднее на повторе, мяч был в корте. Теннисист, не стесняясь в выражениях, высказал судье все, что он думает о нем. Инцидент привел к крупному штрафу.

Марат Сафин с сестрой Динарой | Источник: AFP 2023

В 2009 году, в последний год своих выступлений, Марат вместе со своей младшей сестрой Динарой начал сезон на Кубке Хопмана. Сафин прилетел на этот выставочный турнир из Москвы. Под одним глазом Сафина красовался фингал, под другим был небольшой порез. Марат рассказал, что подрался, не вдаваясь в подробности. Судя по дальнейшим сообщениям ряда СМИ, драка завязалась в ночном клубе с сыном Федора Бондарчука и компанией его друзей. Сам режиссер принес теннисисту извинения за инцидент.

Чем занимался после тенниса и где он сейчас

После ухода из профессионального спорта Сафин принимал участие в выставочных турнирах и соревнованиях для ветеранов.

19 ноября 2010 года Сафин приказом президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева был назначен исполняющим обязанности вице-президента ФТР на общественных началах. В его обязанности вошла работа по проведению международных теннисных турниров на территории России, а также представительство ФТР в международных турах АТР и WTA.

Сафин - депутат Госдумы | Источник: РИА "Новости"

С 2011 года спортсмен был депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». В его обязанности входило курирование вопросов культуры. Спустя шесть лет Сафин решил сдать депутатский мандат.

Марат прокомментировал финал Открытого чемпионата США — 2019 между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем. Он произвел впечатление на спортивных болельщиков, которые оценили чувство юмора бывшего чемпиона и его ораторский талант.

Сафин - капитаном сборной России на Кубке ATP в 2020 году | Источник: AFP 2023

Сейчас Сафин много путешествует, увлекается духовными практиками и медитацией. Каждый год он посещает Перу, называя страну в Южной Америке своим местом силы. По признанию Марата, он перестал следить за теннисом и успехами россиян в этом виде спорта.