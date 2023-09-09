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10:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведев — Джокович: прогнозы и ставки

Серб идет за 24-й победой на турнирах «Большого шлема», Даниил — за второй.

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Источник: AP 2023

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Прогноз на матч

Медведев — Джокович Все ждали на US Open финал Джокович — Алькарас, но у Медведева было свое мнение на этот счет. Даниил взял реванш у испанца за поражение на «Уимблдоне» (там они тоже встречались в полуфинале). Российский теннисист провел матч, близкий к идеальному, и победил в 4 сетах — 7:6, 6:1, 3:6, 6:3. Медведев уверенно тащил все мячи на задней линии и вынуждал Алькараса рисковать и ошибаться. Даниил взял много очков на первой подаче, вколотил 9 эйсов, а 10 двойных ошибок не смутили его, там он иногда рисковал. И важно, что Медведев не терял концентрацию, не отвлекался на споры со зрителями, часто шумевшими во время его подач.

У Джоковича была более простая сетка до финала, правда, без приключений не обошлось. Новак проиграл первые два сета соотечественнику Дьере в 3-м раунде — пришлось накричать на себя, завестись. Это сработало, Джокович выиграл 6:1, 6:1, 6:3. А дальше уже таких тяжелых матчей не было. Даже в полуфинале с Шелтоном, славящимся мощной подачей, серб делал брейки в каждом из сетов и не отдал сопернику ни партии. Так, Джокович вышел в 4-й финал на турнирах «Большого шлема» в этом году. В Австралии и Франции он выиграл, возьмет ли титул в США, где не побеждал с 2018-го?

На что ставить

Медведев — Джокович

У Медведева приятные воспоминания у финале US Open с Джоковичем: здесь он он одолел серба два года назад в трех сетах. Но хватит ли у Даниила времени восстановиться после такого тяжелого полуфинала? Джокович постарше, но ему путь к финалу дался легче. Новак и до турнира был главным фаворитом, а теперь на его победу предлагают 1,41. В Медведева верят мало: коэффициент на победу 3,01, но в полуфинале на него давали вообще 4, а он победил. Так что если верите в еще одну сенсацию, можете рискнуть. Тут сценарий матча будет другой, Джокович не так часто выходит к сетке, как Алькарас, серб тоже хорош на задней линии. А его прием может нейтрализовать подачу россиянина. И все же с такой игрой минимум на партию Медведев может рассчитывать. В БК Olimpbet на тотал сетов больше 4 можно поставить за приличные 2,21.

Прогноз на матч Гауфф — Соболенко

Гауфф — Соболенко

Это очень успешный год для Соболенко. Арина наконец-то выиграла турнир «Большого шлема» в Австралии, была в полуфиналах на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне» и теперь может еще и победить на US Open. И вдобавок с понедельника она станет первой ракеткой мира. В США Соболенко до этого дважды была в ½ финала, и вот наконец выход на новый уровень. Хотя его вполне могло не быть. В полуфинале с Киз она влетела в первом сете 0:6 (!), сильно нервничала, кричала на себя и на тренерский штаб. Это не особо помогло, но когда соперница подавала на матч при счете 5:4, Арина собралась и выиграла гейм под ноль. А потом дожала Киз на тай-брейке. В 3-й партии тоже пришлось брать подачу соперницы, чтобы довести дело до еще одного тай-брейка, но и там белорусская теннисистка была сильнее.

Гауфф в туре с 15 лет, и уже тогда ей пророчили большое будущее и называли наследницей Серены Уильямс. Но только сейчас, в 19, Коко заиграла в лучший теннис в своей карьере. На харде летом она уже взяла два титула, у американки серия из 11 побед подряд. До этого лучшим результатом Гауфф на US Open был четвертьфинал, а сейчас она уверенно дошла до финала. В полуфинале американке помогли многочисленные ошибки Муховой, но и сама Коко периодически красиво завершала розыгрыши, в том числе и те, где был длительный обмен ударами. Гауфф редко ходит к сетке, ей комфортно на задней линии. В итоге победа в двух сетах — 6:4, 7:5.

На что ставить

Обе теннисистки сейчас в хорошей форме. Соболенко проиграла только один сет на этом турнире, Гауфф — три. Арина опытнее, она уже побеждала на турнире «Большого шлема», поэтому считается небольшой фавориткой здесь, на ее победу дают 1,80, на американку — 2,06. Но весы могут качнуться в любую сторону. Если у белоруски не пойдет подача, начнутся двойные ошибки, то ей будет очень тяжело. У Соболенко силовой теннис, она вкладывается в каждый удар — отсюда и большое количество брака. Гауфф хороша в защите, умеет тащить тяжелые мячи и остро атаковать. Скорее всего, нас ждет упорная борьба, поэтому ставка на тотал геймов больше 22,5 за 2,02 на сайте и в приложении БК Olimpbet выглядит заманчиво.

Андрей Санталов

ООО «БК “Олимп” ОГРН 1127747004648, www.olimp.bet 18+

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