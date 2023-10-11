Андрей Рублев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае

Встреча с Томми Полом закончилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу Рублева, который получил на турнире 5-й номер посева. Пол был посеян под 12-м номером.

В четвертьфинале Рублев сыграет с французом Уго Умбером (32-й номер посева). Россиянин стал единственным теннисистом из топ-10 мирового рейтинга, которому удалось выйти в четвертьфинал.

Ранее выбыли из соревнований в Шанхае Карен Хачанов и Даниил Медведев.