Андрей Рублев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае
В четвертом круге турнира в Шанхае Андрей Рублев обыграл американца Томми Пола.
В четвертом круге турнира в Шанхае Андрей Рублев обыграл американца Томми Пола.
Встреча с Томми Полом закончилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу Рублева, который получил на турнире 5-й номер посева. Пол был посеян под 12-м номером.
В четвертьфинале Рублев сыграет с французом Уго Умбером (32-й номер посева). Россиянин стал единственным теннисистом из топ-10 мирового рейтинга, которому удалось выйти в четвертьфинал.
Ранее выбыли из соревнований в Шанхае Карен Хачанов и Даниил Медведев.
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас сенсационно проиграл в четвертом круге шанхайского турнира болгарину Григору Димитрову.