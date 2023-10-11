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19:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Андрей Рублев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае

В четвертом круге турнира в Шанхае Андрей Рублев обыграл американца Томми Пола.

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Источник: Reuters

Встреча с Томми Полом закончилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу Рублева, который получил на турнире 5-й номер посева. Пол был посеян под 12-м номером.

В четвертьфинале Рублев сыграет с французом Уго Умбером (32-й номер посева). Россиянин стал единственным теннисистом из топ-10 мирового рейтинга, которому удалось выйти в четвертьфинал.
Ранее выбыли из соревнований в Шанхае Карен Хачанов и Даниил Медведев.

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас сенсационно проиграл в четвертом круге шанхайского турнира болгарину Григору Димитрову.

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