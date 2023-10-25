Джокович сыграл на саксофоне на концерте известного виолончелиста
Первая ракетка мира посетил концерт в Белграде и неожиданно для себя получил возможность продемонстрировать умение игры на саксофоне.
Первая ракетка мира посетил концерт в Белграде и неожиданно для себя получил возможность продемонстрировать умение игры на саксофоне.
Новак Джокович посетил концерт хорватского виолончелиста Степана Хаусера в качестве приглашенного гостя.
По ходу концерта Хаусер пригласил теннисиста на сцену и предложил ему сыграть на саксофоне. Новак сначала отказывался, но затем взял инструмент в руки.
Степан Хаусер — известный виолончелист. Вместе с Лукой Шуличем он составляет виолончельный дуэт «2CELLOS». В сезоне-2020/21 под записанную Хаусером композицию «Love Story» исполняла короткую программу Александра Трусова.
Джокович —рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин — 24.