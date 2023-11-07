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09:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Ига Швентек вернула себе звание первой ракетки мира

Польская теннисистка Ига Швентек стала победительницей Итогового турнира WTA в Канкуне, разгромив в решающем матче американку Джессику Пегулу (6:1, 6:0).

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Источник: Reuters

Благодаря этой победе 22-летняя теннисистка вернула себе статус первой ракетки мира, который она потеряла в сентябре этого года после Открытого чемпионата США по теннису. До этого Швентек возглавляла мировой женский рейтинг на протяжении 75 недель.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опустилась на второе место в одиночном рейтинге WTA. В статусе первой ракетки мира он пробыла восемь недель.

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