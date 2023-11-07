Ига Швентек вернула себе звание первой ракетки мира
Польская теннисистка Ига Швентек стала победительницей Итогового турнира WTA в Канкуне, разгромив в решающем матче американку Джессику Пегулу (6:1, 6:0).
Польская теннисистка Ига Швентек стала победительницей Итогового турнира WTA в Канкуне, разгромив в решающем матче американку Джессику Пегулу (6:1, 6:0).
Благодаря этой победе 22-летняя теннисистка вернула себе статус первой ракетки мира, который она потеряла в сентябре этого года после Открытого чемпионата США по теннису. До этого Швентек возглавляла мировой женский рейтинг на протяжении 75 недель.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко опустилась на второе место в одиночном рейтинге WTA. В статусе первой ракетки мира он пробыла восемь недель.