Восемь россиян вошли в число сеяных на Australian Open

В женской сетке номера посева получили Людмила Самсонова (13-й номер), Дарья Касаткина (14), Вероника Кудерметова (15), Екатерина Александрова (17) и Анастасия Потапова (23). В число сеяных в мужской сетке вошли Даниил Медведев (3), Андрей Рублев (5) и Карен Хачанов (15).

Первыми номерами посева стали действующий чемпион турнира серб Новак Джокович и полька Ига Свентек. Белорусская теннисистка Арина Соболенко получила второй номер, она выиграла турнир в прошлом году. Представляющая Казахстан Елена Рыбакина, которая играла в финале и уступила Соболенко, расположилась на третьей строчке.