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12:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Восемь россиян вошли в число сеяных на Australian Open

Восемь российских теннисистов получили номера посева на первом в году турнире Большого шлема, сообщается на официальном сайте Australian Open.

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Источник: AP 2023

В женской сетке номера посева получили Людмила Самсонова (13-й номер), Дарья Касаткина (14), Вероника Кудерметова (15), Екатерина Александрова (17) и Анастасия Потапова (23). В число сеяных в мужской сетке вошли Даниил Медведев (3), Андрей Рублев (5) и Карен Хачанов (15).

Первыми номерами посева стали действующий чемпион турнира серб Новак Джокович и полька Ига Свентек. Белорусская теннисистка Арина Соболенко получила второй номер, она выиграла турнир в прошлом году. Представляющая Казахстан Елена Рыбакина, которая играла в финале и уступила Соболенко, расположилась на третьей строчке.

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 14-го по 28 января.

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