Медведев сыграет на Кубке Лейвера в этом году

Медведев вошел в состав команды Европы вместе с испанцем Карлосом Алькасаром и представителем Германии Александром Зверевым. Остальные три участника будут определены позднее. Капитаном команды Европы, как и всегда, будет бывшая первая ракетка мира швед Бьорн Борг. Пока неизвестно, кто войдет в состав команды мира, капитаном которой вновь станет семикратный победитель турниров Большого шлема американец Джон Макинрой.

«Команда Европы очень мотивирована на то, чтобы вернуть себе Кубок в Берлине. С Даниилом, Сашей и Карлосом в моей команде, я думаю, у нас есть отличные шансы сделать это. Парни невероятно начали год, и это действительно сильная первая половина нашего состава. Я очень рад, что эти чемпионы примут участие в турнире 2024 года», — приводит слова Бьорна Борга пресс-служба турнира.