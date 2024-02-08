Медведев сыграет на Кубке Лейвера в этом году
Финалист Открытого чемпионата Австралии-2024 Даниил Медведев примет участие в командном турнире Кубок Лейвера в этом году, сообщает пресс-служба соревнований.
Финалист Открытого чемпионата Австралии-2024 Даниил Медведев примет участие в командном турнире Кубок Лейвера в этом году, сообщает пресс-служба соревнований.
Медведев вошел в состав команды Европы вместе с испанцем Карлосом Алькасаром и представителем Германии Александром Зверевым. Остальные три участника будут определены позднее. Капитаном команды Европы, как и всегда, будет бывшая первая ракетка мира швед Бьорн Борг. Пока неизвестно, кто войдет в состав команды мира, капитаном которой вновь станет семикратный победитель турниров Большого шлема американец Джон Макинрой.
«Команда Европы очень мотивирована на то, чтобы вернуть себе Кубок в Берлине. С Даниилом, Сашей и Карлосом в моей команде, я думаю, у нас есть отличные шансы сделать это. Парни невероятно начали год, и это действительно сильная первая половина нашего состава. Я очень рад, что эти чемпионы примут участие в турнире 2024 года», — приводит слова Бьорна Борга пресс-служба турнира.
Кубок Лейвера в этом году пройдет в Берлине с 20 по 22 сентября. В прошлом году победителем стала команда мира, в состав команды Европы входил россиянин Андрей Рублев.