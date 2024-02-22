Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-1000 в Дубае

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22 февраля в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Дубае Елена Рыбакина должна была сыграть с представительницей Италии Ясмине Паолини. Однако четвертая ракетка мира снялась с турнира из-за проблем с желудком.

В полуфинале Паолини встретится с победительницей матча между чешкой Маркетой Вондроушовой и Сораной Кырстей из Румынии.

В сезоне 2024 года на счету Рыбакиной уже два титула — в Брисбене и Абу-Даби. Также представительница Казахстана играла в финале турнира WTA-1000 в Дохе, где уступила возглавляющей женский одиночный рейтинг Иге Швентек из Польши.