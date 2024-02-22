Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Дохе

17-я ракетка мира из России Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в столице Катара Дохе. При счете 3:0 в пользу российского теннисиста его соперник, финн Эмиль Руусувори, отказался от продолжения борьбы из-за травмы.

Ранее в Дохе Хачанов обыграл представителя Венгрии Фабиана Марожана со счетом 6:4, 7:5. Эта победа стала для российского спортсмена 250-й в карьере.

В полуфинале Карен сыграет с представителем Австралии Алексеем Попыриным. Счет в противостоянии двух теннисистов — 2−1 в пользу Карена Хачанова.