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17:10 (мск), источник: Sportmail.ru

Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Дохе

В четвертьфинальном матче россиянин сыграл всего три гейма.

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Источник: Reuters

17-я ракетка мира из России Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в столице Катара Дохе. При счете 3:0 в пользу российского теннисиста его соперник, финн Эмиль Руусувори, отказался от продолжения борьбы из-за травмы.

Ранее в Дохе Хачанов обыграл представителя Венгрии Фабиана Марожана со счетом 6:4, 7:5. Эта победа стала для российского спортсмена 250-й в карьере.

В полуфинале Карен сыграет с представителем Австралии Алексеем Попыриным. Счет в противостоянии двух теннисистов — 2−1 в пользу Карена Хачанова.

Турнир в Катаре завершится 24 февраля. Действующим победителем соревнований является еще один россиянин — Даниил Медведев, который пропускает нынешний розыгрыш турнира.

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