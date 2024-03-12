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08:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Касаткина вышла в ⅛ финала турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка России Дарья Касаткина в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла 44-ю ракетку мира американку Слоан Стивенс (2:6, 6:4, 6:4).

Источник: Reuters

Продолжительность встречи составила 2 часа 14 минут. Россиянка допустила семь двойных ошибок, но сумела довести матч до победы. Решающий сет практически полностью состоял из взаимных брейков — 7 из 10 геймов были выиграны на чужой подаче.

В ⅛ финала турнира Касаткина сыграет с 49-ракеткой мира китаянкой Юань Юэ. Также на этой стадии сыграют Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова.

Индиан-Уэллс покидает россиянка Анна Блинкова, которая не смогла пройти барьер третьего круга, уступив француженке Диан Парри (4:6, 4:6).

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта. Его общий призовой фонд составляет 8,9 млн долларов. Действующей победительницей турнира является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.

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