Дарья Касаткина вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA

Вчера, 7 апреля, Касаткина уступила американке Даниэль Коллинз в финальном матче грунтового турнира категории WTA 500 в Чарльстоне. Россиянка проиграла в двух сетах со счетом 2:6, 1:6. Благодаря выходу в финал Касаткина вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA и занимает десятое место, поднявшись на семь позиций.

Восемь лучших теннисисток одиночниц и восемь пар по итогам сезона примут участие в Итоговом турнире WTA, который проходит в конце года и является финальным соревнованием для спортсменок. C 2024 по 2026 год турнир пройдет в Саудовской Аравии. Соглашение с Федерацией тенниса Саудовской Аравии обеспечит рекордный призовой фонд в размере $15,25 в этом году с последующим увеличением в 2025 и 2026 годах.