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11:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Дарья Касаткина вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA

Первая ракетка России Дарья Касаткина поднялась на семь позиций в чемпионской гонке WTA и вошла в топ-10, сообщается на сайте организации.

Источник: Reuters

Вчера, 7 апреля, Касаткина уступила американке Даниэль Коллинз в финальном матче грунтового турнира категории WTA 500 в Чарльстоне. Россиянка проиграла в двух сетах со счетом 2:6, 1:6. Благодаря выходу в финал Касаткина вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA и занимает десятое место, поднявшись на семь позиций.

Лидером чемпионской гонки осталась польская теннисистка Ига Свентек, второе место занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина, третьей идет белорусская спортсменка Арина Соболенко. Лучшей среди россиянок является Анна Калинская, она располагается на девятом месте.

Восемь лучших теннисисток одиночниц и восемь пар по итогам сезона примут участие в Итоговом турнире WTA, который проходит в конце года и является финальным соревнованием для спортсменок. C 2024 по 2026 год турнир пройдет в Саудовской Аравии. Соглашение с Федерацией тенниса Саудовской Аравии обеспечит рекордный призовой фонд в размере $15,25 в этом году с последующим увеличением в 2025 и 2026 годах.

В 2024 году Итоговый турнир пройдет со 2 по 9 ноября. В прошлом году соревнования принял мексиканский Канкун. Победительницей Итогового турнира стала Ига Свентек.

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