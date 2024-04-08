Бублик доверил подачу бол-герл во время матча: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456241072" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В первом круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло выступающий за Казахстан Александр Бублик уступил в двух сетах хорвату Борне Чоричу — 1:6, 1:6.

Во втором гейме второго сета Бублик не справился с подачей, после чего отдал ракетку бол-герл и подал ей мяч. Бол-герл постаралась подать, но дважды попала в сетку, после чего Бублик, улыбаясь, взял обратно ракетку и продолжил встречу. Этот гейм на своей подаче теннисист в итоге выиграл.

В январе 2024 года на турнире в австралийской Аделаиде Александр Бублик в одном из матчей погнался за мячом, но не сумел его достать, и перепрыгнул через ограждение, за которым сидели зрители. Спортсмен не растерялся и угостился чипсами, которые ел один из болельщиков.

В настоящий момент Александр Бублик находится на 18-м месте в рейтинге ATP — это наивысшая позиция в мировом рейтинге для теннисиста из Казахстана.