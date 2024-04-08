Бублик доверил подачу бол-герл во время матча: видео
Теннисист, представляющий Казахстан, уже не первый раз веселит публику.
Теннисист, представляющий Казахстан, уже не первый раз веселит публику.
В первом круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло выступающий за Казахстан Александр Бублик уступил в двух сетах хорвату Борне Чоричу — 1:6, 1:6.
Во втором гейме второго сета Бублик не справился с подачей, после чего отдал ракетку бол-герл и подал ей мяч. Бол-герл постаралась подать, но дважды попала в сетку, после чего Бублик, улыбаясь, взял обратно ракетку и продолжил встречу. Этот гейм на своей подаче теннисист в итоге выиграл.
В январе 2024 года на турнире в австралийской Аделаиде Александр Бублик в одном из матчей погнался за мячом, но не сумел его достать, и перепрыгнул через ограждение, за которым сидели зрители. Спортсмен не растерялся и угостился чипсами, которые ел один из болельщиков.
В настоящий момент Александр Бублик находится на 18-м месте в рейтинге ATP — это наивысшая позиция в мировом рейтинге для теннисиста из Казахстана.
На счету 26-летнего теннисиста, до 2016 года выступавшего за Россию, 4 титула в одиночном разряде. Его наивысшим достижением на Турнирах большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдонского турнира в 2023 году. В парном разряде в активе Бублика есть выход в финал «Ролан Гарроса» в 2021 году. Александр и другой представитель Казахстана — Андрей Голубев — уступили в том матче французам — Николя Маю и Пьер-Югу Эрберу.