Чесноков: Пусть дочь Позднякова сдаст медали Токио, если Игры — это позор

«Смешно слышать такие вещи. Ну раз такое дело, то его дочь София должна отказаться от золотых олимпийских медалей в Токио. Или сам Поздняков должен призвать ее сдать награды. Нужно было еще тогда уговорить ее вообще не ехать на Олимпиаду. А зачем, если там тоже выступали без гимна, без флага. Вообще не понимаю, зачем высказываться в таком ключе. Лично я рад, если поедет хоть кто-то, а если еще и медаль удастся завоевать, вообще будет здорово. Для меня эти спортсмены — гордость страны. Люди по 20 лет пахали, чтобы получить такой шанс, а тут приходят и говорят, что ехать на Олимпиаду позорно. Не понимаю этого», — приводит слова Чеснокова РИА Новости.