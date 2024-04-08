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18:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Чесноков: Пусть дочь Позднякова сдаст медали Токио, если Игры — это позор

Экс-теннисист Андрей Чесноков раскритиковал главу ОКР за его слова.

Источник: РИА "Новости"

5 апреля президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал теннисистов из России на Олимпиаде, желающих сыграть на Олимпиаде, «командой иноагентов».

Андрей Чесноков выразил несогласие с позицией Позднякова, сказав, что поддерживает спортсменов из России, которые смогут выйти на Олимпийских играх в Париже.

«Смешно слышать такие вещи. Ну раз такое дело, то его дочь София должна отказаться от золотых олимпийских медалей в Токио. Или сам Поздняков должен призвать ее сдать награды. Нужно было еще тогда уговорить ее вообще не ехать на Олимпиаду. А зачем, если там тоже выступали без гимна, без флага. Вообще не понимаю, зачем высказываться в таком ключе. Лично я рад, если поедет хоть кто-то, а если еще и медаль удастся завоевать, вообще будет здорово. Для меня эти спортсмены — гордость страны. Люди по 20 лет пахали, чтобы получить такой шанс, а тут приходят и говорят, что ехать на Олимпиаду позорно. Не понимаю этого», — приводит слова Чеснокова РИА Новости.

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Андрею Чеснокову 58 лет. Его наивысшая позиция в рейтинге ATP — 9-е место в 1991 году. В 1989 году он доходил до полуфинала на «Ролан Гаррос». Один из самых памятных матчей он провел в 1995 году в полуфинале Кубка Дэвиса. Чесноков отыграл в 5-м сете пятого решающего матча 9 матчболов у немца Михаэля Штиха, за что позднее указом Президента России Бориса Ельцина был награжден орденом Мужества.

Станислав Поздняков является четырехкратным олимпийским чемпионом в фехтовании на саблях (1992, 1996, 2000), его дочь София в том же виде спорта на Олимпийских играх в Токио завоевала две золотые медали.

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