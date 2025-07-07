Фехтование: искусство молниеносных решений

"Хороший тренер — это не просто инструктор. Это проводник, человек, который ведет и поддерживает. В выборе тренера стоит ориентироваться не только на портфолио или титулы, но и на личностное совпадение: насколько близки вам его взгляды, подход к развитию и воспитанию. Важно, чтобы это была целостная, увлеченная личность — тот, кто не просто решает задачи в зале, но способен сопровождать и за его пределами.