На 27-ю ракетку мира напали, сняв часы стоимостью €300 тыс

По информации издания Le Figaro, за несколько дней до старта турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло у теннисиста украли часы посреди улицы в курортном городе Рокбрюн-Кап-Мартен. Двое неизвестных в масках и шлемах повалили Корду на землю, один удерживал спортсмена, другой снял с руки часы марки Richard Mille стоимостью €300 тыс. После нападения Корда обратился в местную полицию и подал заявление. В данный ведется расследование. Представители органов взяли образцы ДНК нападавших. Кроме того, момент преступления был заснят на камеру.

Корда на «Мастерсе» в Монте-Карло в матче второго круга уступил итальянцу Яннику Синнеру в двух сетах со счетом 1:6, 2:6.

Сегодня, 12 апреля, в Монте-Карло свой четвертьфинальный матч против Стефаноса Циципаса проведет россиянин Карен Хачанов. Ранее он выбил из борьбы соотечественника Даниила Медведева. Теннисисты встречались между собой в седьмой раз. До этого Хачанов сумел одержать победу лишь однажды — в 2018 году он переиграл Медведева в полуфинале Кубка Кремля. После они сыграли между собой четыре раза, последний — в четвертьфинале турнира в Австрии в октябре 2023 года.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=3dbc9a86867b4d67&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241109" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.