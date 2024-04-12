Карен Хачанов: Олимпиада для меня — важное соревнование

— В принципе, собираюсь, но, опять же, еще много времени до оглашения финальных правил, регламента, того, что надо будет подписывать. Очень много технических моментов, которые надо будет решить. Конечно же, я не раз говорил, что Олимпиада для меня — важное соревнование.



Да, в какой-то степени обидно то, что в Токио не выиграл золото. Но, опять же, все относительно. Я заработал серебро в одиночке, что гораздо сложнее, чем в паре и миксте. Всегда может быть что-то лучше, но ты отдаешь себе отчет, что-то, чего ты достиг, все равно идет в копилку, — приводит слова Хачанова «Спорт-Экспресс».