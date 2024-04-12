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12:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Карен Хачанов: Олимпиада для меня — важное соревнование

Российский теннисист Карен Хачанов заявил, что собирается на Олимпиаду, но с выступлением связано много технических моментов.

Источник: Reuters

Ранее о желании сыграть на Олимпиаде в Париже заявили первые ракетки России Дарья Касаткина и Даниил Медведев, а также Андрей Рублев и Екатерина Александрова.

На Олимпийских играх в Токио Хачанов завоевал серебряную награду в одиночном разряде. В финале он проиграл немцу Александру Звереву в двух сетах со счетом 3:6, 1:6.

— Собираетесь ли на Олимпиаду в Париж? И сидит ли до сих пор заноза от проигрыша в финале предыдущей Александру Звереву?

— В принципе, собираюсь, но, опять же, еще много времени до оглашения финальных правил, регламента, того, что надо будет подписывать. Очень много технических моментов, которые надо будет решить. Конечно же, я не раз говорил, что Олимпиада для меня — важное соревнование.

Да, в какой-то степени обидно то, что в Токио не выиграл золото. Но, опять же, все относительно. Я заработал серебро в одиночке, что гораздо сложнее, чем в паре и миксте. Всегда может быть что-то лучше, но ты отдаешь себе отчет, что-то, чего ты достиг, все равно идет в копилку, — приводит слова Хачанова «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 12 апреля, на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло Хачанов проведет четвертьфинальный матч против грека Стефаноса Циципаса.

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