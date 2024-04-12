Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Аугсбург
Унион Б
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Салернитана
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Сельта
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Ланс
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
Калгари
41
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Сан-Хосе
13
Хоккей. НХЛ
13.04
Сент-Луис
Каролина
Хоккей. НХЛ
13.04
Чикаго
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Виннипег
03
Хоккей. НХЛ
02:30
Айлендерс
Монреаль
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Вашингтон
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Детройт
ОТ
65
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Филадельфия
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Оттава
Б
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Нью-Джерси
56
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Коламбус
40
Все события
14:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Хачанов проиграл Циципасу в ¼ финала «Мастерса» в Монте-Карло

Российский теннисист Карен Хачанов уступил греку Стефаносу Циципасу (4:6, 2:6) в четвертьфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Источник: Reuters

Встреча против 12-й ракетки мира продолжалась 1 час 23 минуты. Циципас семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Хачанова один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трех. В конце первого сета россиянин из-за мышечного дискомфорта был вынужден взять медицинский перерыв.

Хачанов был последним представителем России на «Мастерсе» в Монте-Карло. В прошлом круге 27-летний теннисист обыграл соотечественника Даниила Медведева (3:6, 5:7).

Циципас 16-й раз вышел в полуфинал «Мастерса». Грек сыграет в полуфинале этого турнира в третий раз за последние четыре года. Он победил в Монте-Карло в 2021 году и в следующем году сумел защитить чемпионский титул. В полуфинале Циципас встретится с победителем противостояния Хольгер Руне (Дания) — Янник Синнер (Италия).

Турнир в Монако завершится 14 апреля. Действующим победителем турнира является россиянин Андрей Рублев, который в прошлогоднем финале обыграл Хольгера Руне (5:7, 6:2, 7:5).

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Спорт Mail.ru»
Хачанов проиграл Циципасу в 1/4 финала «Мастерса» в Монте-Карло
Переводчик звезды МЛБ Отани проиграл на ставках $41 млн
Карен Хачанов: Олимпиада для меня — важное соревнование
Гол Переса в ворота ЦСКА признан лучшим в РПЛ по итогам марта
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь