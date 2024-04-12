Хачанов проиграл Циципасу в ¼ финала «Мастерса» в Монте-Карло

Встреча против 12-й ракетки мира продолжалась 1 час 23 минуты. Циципас семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Хачанова один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трех. В конце первого сета россиянин из-за мышечного дискомфорта был вынужден взять медицинский перерыв.

Хачанов был последним представителем России на «Мастерсе» в Монте-Карло. В прошлом круге 27-летний теннисист обыграл соотечественника Даниила Медведева (3:6, 5:7).

Циципас 16-й раз вышел в полуфинал «Мастерса». Грек сыграет в полуфинале этого турнира в третий раз за последние четыре года. Он победил в Монте-Карло в 2021 году и в следующем году сумел защитить чемпионский титул. В полуфинале Циципас встретится с победителем противостояния Хольгер Руне (Дания) — Янник Синнер (Италия).

Турнир в Монако завершится 14 апреля. Действующим победителем турнира является россиянин Андрей Рублев, который в прошлогоднем финале обыграл Хольгера Руне (5:7, 6:2, 7:5).