Надаль может сыграть на Олимпиаде в паре с Алькасаром

«Должен ли Карлос меня просить сыграть с ним в паре на Олимпиаде? Нет, ему не нужно ни о чем меня спрашивать. Для меня это также очень интересно. Если я не ошибаюсь, то это важно и для него. Было бы здорово сыграть вместе турнир перед Олимпиадой, чтобы подготовиться и наладить взаимопонимание на корте. Думаю, если мы оба в хорошей форме, то почему бы и нет? Это было бы хорошо для нас обоих и также было бы хорошо для сборной Испании.



Посмотрим, как будут развиваться события. Надеюсь, я смогу стать для него хорошим партнером, уверен, что он будет хорошим для меня. Посмотрим, к чему это приведет. Но надеюсь, сначала нам удастся немного поработать вместе», — приводит слова Надаля пресс-служба «Мастерса» в Мадриде.