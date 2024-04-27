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09:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Надаль может сыграть на Олимпиаде в паре с Алькасаром

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что хочет выступить с соотечественником Карлосом Алькасаром в парном разряде на Олимпиаде в Париже.

«Должен ли Карлос меня просить сыграть с ним в паре на Олимпиаде? Нет, ему не нужно ни о чем меня спрашивать. Для меня это также очень интересно. Если я не ошибаюсь, то это важно и для него. Было бы здорово сыграть вместе турнир перед Олимпиадой, чтобы подготовиться и наладить взаимопонимание на корте. Думаю, если мы оба в хорошей форме, то почему бы и нет? Это было бы хорошо для нас обоих и также было бы хорошо для сборной Испании.

Посмотрим, как будут развиваться события. Надеюсь, я смогу стать для него хорошим партнером, уверен, что он будет хорошим для меня. Посмотрим, к чему это приведет. Но надеюсь, сначала нам удастся немного поработать вместе», — приводит слова Надаля пресс-служба «Мастерса» в Мадриде.

Ранее Надаль обыграл 16-летнего американца Дарвина Бланка в матче первого круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Во втором круге он встретится с австралийцем Алексом де Минуаром, которому испанец уступил во втором круге турнира в Барселоне.

Карлос Алькарас в матче второго круга разгромил представителя Казахстана Александра Шевченко в двух сетах со счетом 6:2, 6:1, потратив на это 1 час 8 минут.

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