Циципас сенсационно проиграл 118-й ракетке мира

Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. 25-летний грек сделал четыре эйса, допустил две двойные и восемь невынужденных ошибок. У его соперника также четыре эйса, четыре невынужденные ошибки и два конвертированных брейк-поинта из шести.

Циципас был посеян на турнире под шестым номером и стартовал со второго круга. Он начал грунтовую часть сезона с серии из 10 побед, которая прервалась на прошлой неделе в финале турнира АТР в Барселоне. В решающей игре Циципас проиграл шестой ракетке мира норвежцу Касперу Рууду (5:7, 3:6).

Монтейро занимает 118-е место в одиночном рейтинге АТР. В основную сетку мадридского «Мастерса» 29-летний бразилец пробился через квалификацию. В следующем раунде он сыграет с победителем пары Иржи Легечка (Чехия) — Хамад Меджедович (Сербия).