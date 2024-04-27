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15:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Циципас сенсационно проиграл 118-й ракетке мира

Седьмая ракетка мира Стефанос Циципас сенсационно уступил бразильцу Тьяго Монтейро (4:6, 4:6) во втором круге турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде.

Источник: AP 2023

Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. 25-летний грек сделал четыре эйса, допустил две двойные и восемь невынужденных ошибок. У его соперника также четыре эйса, четыре невынужденные ошибки и два конвертированных брейк-поинта из шести.

Циципас был посеян на турнире под шестым номером и стартовал со второго круга. Он начал грунтовую часть сезона с серии из 10 побед, которая прервалась на прошлой неделе в финале турнира АТР в Барселоне. В решающей игре Циципас проиграл шестой ракетке мира норвежцу Касперу Рууду (5:7, 3:6).

Монтейро занимает 118-е место в одиночном рейтинге АТР. В основную сетку мадридского «Мастерса» 29-летний бразилец пробился через квалификацию. В следующем раунде он сыграет с победителем пары Иржи Легечка (Чехия) — Хамад Меджедович (Сербия).

Турнир в Мадриде завершится 5 мая. Его призовой фонд составляет почти 7,9 млн евро. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас.

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