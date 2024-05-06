Рублев после победы в Мадриде стал шестой ракеткой мира

Российский теннисист Андрей Рублев после победы на «Мастерсе» в Мадриде поднялся на две позиции — с восьмого на шестое место. Первая ракетка России Даниил Медведев остался на четвертой позиции.

Наибольшие потери среди россиян понес Аслан Карацев, который потерял в рейтинге сразу 38 позиций. 30-летний россиянин в Мадриде не сумел защитить очки за прошлогодний полуфинал и уже в первом круге уступил Фабиану Марожану (6:7, 6:7). Для Карацева это был первый матч после операции на колене, которую он перенес в январе.