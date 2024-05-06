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09:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Рублев после победы в Мадриде стал шестой ракеткой мира

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Источник: Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев после победы на «Мастерсе» в Мадриде поднялся на две позиции — с восьмого на шестое место. Первая ракетка России Даниил Медведев остался на четвертой позиции.

Наибольшие потери среди россиян понес Аслан Карацев, который потерял в рейтинге сразу 38 позиций. 30-летний россиянин в Мадриде не сумел защитить очки за прошлогодний полуфинал и уже в первом круге уступил Фабиану Марожану (6:7, 6:7). Для Карацева это был первый матч после операции на колене, которую он перенес в январе.

Лидером рейтинга по-прежнему остается серб Новак Джокович. На второй строчке располагается итальянец Янник Синнер, на третьей — испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг АТР от 6 мая:

  1. (1). Новак Джокович (Сербия) — 9990 очков;
  2. (2). Янник Синнер (Италия) — 8860;
  3. (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7345;
  4. (4). Даниил Медведев (Россия) — 7195;
  5. (5). Александр Зверев (Германия) — 5435;
  6. (8). Андрей Рублёв (Россия) — 4740;
  7. (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 4535;
  8. (7). Стефанос Циципас (Греция) — 3860;
  9. (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3730;
  10. (10). Григор Димитров (Болгария) — 3605;
    …18 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2000;
    …39 (42). Роман Сафиуллин (Россия) — 1138;
    …63 (72). Павел Котов (Россия) — 819;
    …86 (48). Аслан Карацев (Россия) — 675.

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