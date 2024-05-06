Дарья Касаткина вернулась в топ-10 чемпионской гонки WTA

Второе место среди теннисисток из России — у Анны Калинской, которая потеряла две позиции и стала 12-й. Лидирует в гонке победительница турнира в Мадриде полька Ига Швентек. На второй позиции идет Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан. На третьем — Арина Соболенко из Беларуси.

Восемь лучших теннисисток-одиночниц и восемь пар по итогам сезона примут участие в Итоговом турнире WTA, который проходит в конце года и является финальным соревнованием для спортсменок. C 2024 по 2026 год турнир пройдет в Саудовской Аравии. Соглашение с Федерацией тенниса Саудовской Аравии обеспечит рекордный призовой фонд в размере 15,25 миллионов долларов в этом году с последующим увеличением в 2025 и 2026 годах.