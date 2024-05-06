Дарья Касаткина вернулась в топ-10 чемпионской гонки WTA
Первая ракетка России Дарья Касаткина поднялась на одну позицию в чемпионской гонке WTA и вошла в топ-10, сообщается на сайте организации.
Первая ракетка России Дарья Касаткина поднялась на одну позицию в чемпионской гонке WTA и вошла в топ-10, сообщается на сайте организации.
На сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) опубликована обновленная версия рейтинга, согласно которому россиянка Дарья Касаткина вернулась в первую десятку чемпионской гонки.
Второе место среди теннисисток из России — у Анны Калинской, которая потеряла две позиции и стала 12-й. Лидирует в гонке победительница турнира в Мадриде полька Ига Швентек. На второй позиции идет Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан. На третьем — Арина Соболенко из Беларуси.
Восемь лучших теннисисток-одиночниц и восемь пар по итогам сезона примут участие в Итоговом турнире WTA, который проходит в конце года и является финальным соревнованием для спортсменок. C 2024 по 2026 год турнир пройдет в Саудовской Аравии. Соглашение с Федерацией тенниса Саудовской Аравии обеспечит рекордный призовой фонд в размере 15,25 миллионов долларов в этом году с последующим увеличением в 2025 и 2026 годах.
В 2024 году Итоговый турнир пройдет со 2 по 9 ноября. В прошлом году соревнования состоялись в мексиканском Канкуне. Победительницей Итогового турнира 2023 года стала Ига Свентек.
…12. Анна Калинская (Россия) — 1445;
…15. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1242;
…17. Екатерина Александрова (Россия) — 1073;
…27. Анастасия Потапова (Россия) — 731;
…32. Мирра Андреева (Россия) — 637;
…42. Вероника Кудерметова (Россия) — 459;
…47. Людмила Самсонова (Россия) — 423.