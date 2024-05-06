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10:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Дарья Касаткина вернулась в топ-10 чемпионской гонки WTA

Первая ракетка России Дарья Касаткина поднялась на одну позицию в чемпионской гонке WTA и вошла в топ-10, сообщается на сайте организации.

Источник: AFP 2023

На сайте Женской теннисной ассоциации (WTA) опубликована обновленная версия рейтинга, согласно которому россиянка Дарья Касаткина вернулась в первую десятку чемпионской гонки.

Второе место среди теннисисток из России — у Анны Калинской, которая потеряла две позиции и стала 12-й. Лидирует в гонке победительница турнира в Мадриде полька Ига Швентек. На второй позиции идет Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан. На третьем — Арина Соболенко из Беларуси.

Восемь лучших теннисисток-одиночниц и восемь пар по итогам сезона примут участие в Итоговом турнире WTA, который проходит в конце года и является финальным соревнованием для спортсменок. C 2024 по 2026 год турнир пройдет в Саудовской Аравии. Соглашение с Федерацией тенниса Саудовской Аравии обеспечит рекордный призовой фонд в размере 15,25 миллионов долларов в этом году с последующим увеличением в 2025 и 2026 годах.

В 2024 году Итоговый турнир пройдет со 2 по 9 ноября. В прошлом году соревнования состоялись в мексиканском Канкуне. Победительницей Итогового турнира 2023 года стала Ига Свентек.

Чемпионская гонка WTA, версия от 6 мая:

  1. Ига Свентек (Польша) — 4335;
  2. Елена Рыбакина (Казахстан) — 3583;
  3. Арина Соболенко (Белоруссия) — 3278;
  4. Даниэль Коллинз (США) — 2142;
  5. Кори Гауфф (США) — 1993;
  6. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 1855;
  7. Ясмин Паолини (Италия) — 1700;
  8. Марта Костюк (Украина) — 1685;
  9. Елена Остапенко (Латвия) — 1674
  10. Дарья Касаткина (Россия) — 1478;

…12. Анна Калинская (Россия) — 1445;

…15. Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1242;

…17. Екатерина Александрова (Россия) — 1073;

…27. Анастасия Потапова (Россия) — 731;

…32. Мирра Андреева (Россия) — 637;

…42. Вероника Кудерметова (Россия) — 459;

…47. Людмила Самсонова (Россия) — 423.

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