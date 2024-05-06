Рублев обошел Марата Сафина по количеству титулов АТР

Вчера, 5 мая Рублев в финальном матче на турнире серии «Мастерс» в Мадриде обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима в трех сетах со счетом 4:6, 7:5, 7:5. Победа в Испании стала для российского теннисиста 16-й в карьере. По этому показателю Рублев обошел экс-первую ракетку мира соотечественника Марата Сафина. На его счету было 15 побед. Теперь 26-летний Рублев занимает четвертое место среди российских спортсменов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=0b06c3dfdf82f8eb&partner_ext=173&place_id=222&oid=-202752058&autoplay=1&id=456240735" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Лидеры среди россиян по количеству титулов ATP в одиночном разряде:

Евгений Кафельников — 26; Николай Давыденко — 21; Даниил Медведев — 20; Андрей Рублев — 16; Марат Сафин — 15.

На пути к финалу Андрей Рублев обыграл третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса в трех сетах. Позднее теннисист рассказал, что на протяжении всего турнира страдал от ангины или другого простудного заболевания. В обновленном рейтинге АТР Рублев поднялся с восьмого на шестое место.