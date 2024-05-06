Рублев обошел Марата Сафина по количеству титулов АТР
Российский теннисист Андрей Рублев обошел соотечественника Марата Сафина по количеству титулов АТР в одиночном разряде.
Российский теннисист Андрей Рублев обошел соотечественника Марата Сафина по количеству титулов АТР в одиночном разряде.
Вчера, 5 мая Рублев в финальном матче на турнире серии «Мастерс» в Мадриде обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима в трех сетах со счетом 4:6, 7:5, 7:5. Победа в Испании стала для российского теннисиста 16-й в карьере. По этому показателю Рублев обошел экс-первую ракетку мира соотечественника Марата Сафина. На его счету было 15 побед. Теперь 26-летний Рублев занимает четвертое место среди российских спортсменов.
Евгений Кафельников — 26;
Николай Давыденко — 21;
Даниил Медведев — 20;
Андрей Рублев — 16;
Марат Сафин — 15.
На пути к финалу Андрей Рублев обыграл третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса в трех сетах. Позднее теннисист рассказал, что на протяжении всего турнира страдал от ангины или другого простудного заболевания. В обновленном рейтинге АТР Рублев поднялся с восьмого на шестое место.
Марат Сафин за карьеру выиграл два турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, также в составе сборной России он дважды выиграл Кубок Дэвиса. Сафин два раза выиграл титулы на турнирах под эгидой АТР в парном разряде и 15 в одиночном.