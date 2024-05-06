Текущие события
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Урал
Балтика
Футбол. Премьер-лига
18:00
Факел
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:00
Салернитана
Аталанта
Футбол. Премьер-лига
20:30
ЦСКА
Рубин
Футбол. Премьер-лига
20:30
Локомотив
Ростов
Футбол. Зарубежный
21:45
Удинезе
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Лион
Хоккей. НХЛ
7.05
Флорида
Бостон
Все события
15:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Рублев обошел Марата Сафина по количеству титулов АТР

Российский теннисист Андрей Рублев обошел соотечественника Марата Сафина по количеству титулов АТР в одиночном разряде.

Источник: AFP 2023

Вчера, 5 мая Рублев в финальном матче на турнире серии «Мастерс» в Мадриде обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима в трех сетах со счетом 4:6, 7:5, 7:5. Победа в Испании стала для российского теннисиста 16-й в карьере. По этому показателю Рублев обошел экс-первую ракетку мира соотечественника Марата Сафина. На его счету было 15 побед. Теперь 26-летний Рублев занимает четвертое место среди российских спортсменов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лидеры среди россиян по количеству титулов ATP в одиночном разряде:

  1. Евгений Кафельников — 26;

  2. Николай Давыденко — 21;

  3. Даниил Медведев — 20;

  4. Андрей Рублев — 16;

  5. Марат Сафин — 15.

На пути к финалу Андрей Рублев обыграл третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса в трех сетах. Позднее теннисист рассказал, что на протяжении всего турнира страдал от ангины или другого простудного заболевания. В обновленном рейтинге АТР Рублев поднялся с восьмого на шестое место.

Марат Сафин за карьеру выиграл два турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, также в составе сборной России он дважды выиграл Кубок Дэвиса. Сафин два раза выиграл титулы на турнирах под эгидой АТР в парном разряде и 15 в одиночном.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь