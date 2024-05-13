Андрей Рублев проиграл 109-й ракетке мира на «Мастерсе» в Риме

Рублев в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 2:6 уступил 109-й ракетке мира французу Александру Мюллеру. Спортсмены провели на корте 1 час 47 минут.

Таким образом из россиян на турнире остались Даниил Медведев, который проведет матч третьего круга сегодня, 13 мая, против серба Хамада Меджедовича. И Карен Хачанов, он сыграет в ⅛ финала с чилийцем Алехандро Табило завтра, 14 мая. Прежде Хачанов ни разу не проходил барьер третьего круга в Риме.

​​Турнир в Риме завершится 19 мая, его общий призовой фонд составляет более €7,8 млн. В прошлом году победителем турнира стал Даниил Медведев.