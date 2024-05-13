Андрей Рублев проиграл 109-й ракетке мира на «Мастерсе» в Риме
Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Риме.
Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Риме.
Рублев в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 2:6 уступил 109-й ракетке мира французу Александру Мюллеру. Спортсмены провели на корте 1 час 47 минут.
Таким образом из россиян на турнире остались Даниил Медведев, который проведет матч третьего круга сегодня, 13 мая, против серба Хамада Меджедовича. И Карен Хачанов, он сыграет в ⅛ финала с чилийцем Алехандро Табило завтра, 14 мая. Прежде Хачанов ни разу не проходил барьер третьего круга в Риме.
Турнир в Риме завершится 19 мая, его общий призовой фонд составляет более €7,8 млн. В прошлом году победителем турнира стал Даниил Медведев.
Напомним, 5 мая Андрей Рублев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Мадриде. В финальном матче россиянин обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима в трех сетах со счетом 4:6, 7:5, 7:5. Победа в Испании стала для Рублева 16-й в карьере. По этому показателю он обошел экс-первую ракетку мира соотечественника Марата Сафина. На его счету было 15 побед. Позднее теннисист рассказал, что на протяжении всего турнира страдал от ангины или другого простудного заболевания.