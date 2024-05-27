Стало известно, почему на «Ролан Гаррос» не попрощаются с Надалем

Ранее Надаль заявил, что с большой долей вероятности этот «Ролан Гаррос» станет для него последним, но в то же время он не уверен в этом на сто процентов.

«Как вы понимаете, у нас было что-то запланировано для Надаля. Но он сказал нам, что, поскольку не знает, будет ли это его последний “Ролан Гаррос”, хочет оставить дверь открытой для возвращения в следующем году.



Поэтому мы, очевидно, не собираемся подталкивать Рафэля к чему-либо, это его решение, когда он захочет провести надлежащую церемонию, надлежащее прощание. Мы не будем ничего делать в этом году. Мы сделаем это тогда, когда Надаль сам скажет, в любое время», — приводит слова Моресмо Daily Mail.