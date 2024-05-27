Стало известно, почему на «Ролан Гаррос» не попрощаются с Надалем
Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо рассказала, почему организаторы отменили церемонию прощания с 14-кратным победителем турнира Рафаэлем Надалем.
Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо рассказала, почему организаторы отменили церемонию прощания с 14-кратным победителем турнира Рафаэлем Надалем.
Ранее Надаль заявил, что с большой долей вероятности этот «Ролан Гаррос» станет для него последним, но в то же время он не уверен в этом на сто процентов.
«Как вы понимаете, у нас было что-то запланировано для Надаля. Но он сказал нам, что, поскольку не знает, будет ли это его последний “Ролан Гаррос”, хочет оставить дверь открытой для возвращения в следующем году.
Поэтому мы, очевидно, не собираемся подталкивать Рафэля к чему-либо, это его решение, когда он захочет провести надлежащую церемонию, надлежащее прощание. Мы не будем ничего делать в этом году. Мы сделаем это тогда, когда Надаль сам скажет, в любое время», — приводит слова Моресмо Daily Mail.
Рафаэль Надаль рекордные 14 раз побеждал на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос». Сегодня, 27 мая, испанец в матче первого круга сыграет против четвертой ракетки мира немца Александра Зверева.
Второй в сезоне турнир «Большого шлема» проходит на грунтовых кортах Парижа и завершится 9 июня, его призовой фонд составляет более €53,4 млн.