Хачанов высказался о возможном отстранении от Олимпиады из-за георгиевской ленты

9 мая российский теннисист выложил в соцсети публикацию с поздравлением в честь Дня победы. В ней было изображение праздничной открытки с георгиевской лентой, которая входит в перечень символики, запрещенной МОК для использования спортсменами с нейтральным статусом на Олимпийских играх в Париже. Это вызвало ряд комментариев с требованием не допустить 27-летнего теннисиста к участию в Олимпиаде.

«Все по-разному понимают и интерпретируют мои слова и действия. Смысл поста был в том, чтобы почтить прабабушек и прадедушек, которые участвовали во Второй мировой войне. Это скорее проблема медиа, соцсетей — что против тебя могут повернуть то, что никак не было связано с текущей ситуацией, с СВО. Только вокруг 9 мая, Дня победы.



Не хочу больше шума по этому поводу. Со мной — в контексте Олимпиады, например — пока никто ничего не обсуждал, ничего не говорил, ничего не предъявлял. Но как будет, так будет. Разговор больше про саму георгиевскую ленту, надо смотреть, в каких конкретно странах ее запретили, например.



Пошумели, да — но больше никакой информации в контексте Олимпиады, участия или неучастия, у меня не было», — приводит слова Хачанова Sports.ru.