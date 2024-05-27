Потапова и Самсонова вышли во второй круг «Ролан Гаррос»

В матче первого круга Потапова обыграла соотечественницу Камиллу Рахимову (6:2, 6:3). Во втором раунде 23-летняя россиянка сыграет против Виктории Голубич из Швейцарии.

В параллельном матче Самсонова не оставила шансов представительнице Польши Магде Линетт (6:1, 6:1). Следующей соперницей 17-й ракетки мира станет Аманда Анисимова из США.

Сегодня свои стартовые матчи на турнире также проведут Екатерина Александрова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова и Юлия Авдеева.