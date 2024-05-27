Потапова и Самсонова вышли во второй круг «Ролан Гаррос»
Российские теннисистки Анастасия Потапова и Людмила Самсонова пробились во второй круг Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).
Российские теннисистки Анастасия Потапова и Людмила Самсонова пробились во второй круг Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).
В матче первого круга Потапова обыграла соотечественницу Камиллу Рахимову (6:2, 6:3). Во втором раунде 23-летняя россиянка сыграет против Виктории Голубич из Швейцарии.
В параллельном матче Самсонова не оставила шансов представительнице Польши Магде Линетт (6:1, 6:1). Следующей соперницей 17-й ракетки мира станет Аманда Анисимова из США.
Сегодня свои стартовые матчи на турнире также проведут Екатерина Александрова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова и Юлия Авдеева.
Открытый чемпионат Франции завершится 8 июня. Всего в нем принимают участие 15 теннисисток из России. Действующей победительницей «Ролан Гаррос» является первая ракетка мира из Польши Ига Швентек.