15:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Потапова и Самсонова вышли во второй круг «Ролан Гаррос»

Российские теннисистки Анастасия Потапова и Людмила Самсонова пробились во второй круг Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

Источник: AFP 2023

В матче первого круга Потапова обыграла соотечественницу Камиллу Рахимову (6:2, 6:3). Во втором раунде 23-летняя россиянка сыграет против Виктории Голубич из Швейцарии.

В параллельном матче Самсонова не оставила шансов представительнице Польши Магде Линетт (6:1, 6:1). Следующей соперницей 17-й ракетки мира станет Аманда Анисимова из США.

Сегодня свои стартовые матчи на турнире также проведут Екатерина Александрова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова и Юлия Авдеева.

Открытый чемпионат Франции завершится 8 июня. Всего в нем принимают участие 15 теннисисток из России. Действующей победительницей «Ролан Гаррос» является первая ракетка мира из Польши Ига Швентек.

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