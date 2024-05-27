Янник Синнер рассказал об отношениях с теннисисткой из России

Итальянский теннисист Янник Синнер на пресс-конференции подтвердил во время «Ролан Гаррос» свои отношения с 25-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской.

«Знаете, я не люблю много говорить о своей личной жизни. Да, я с Анной, но мы всё держим в секрете. Больше ничего не скажу», — сказал Синнер на пресс-конференции.

27 мая Синнер в первом круге Открытого чемпионата Франции обыграл 46-го номера в рейтинге ATP Кристофера Юбэнкса из США. Матч завершился со счетом 6:3, 6:3, 6:4. Анна Калинская присутствовала на трибунах. Ранее ходили слухи о возможном свидании Синнера и Калинской. 25-летняя россиянка старше Синнера на три года. Калинская является победительницей трех турниров WTA в парном разряде.

Во время четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде итальянец повредил бедро, из-за чего снялся с турнира. На «Мастерсе» в Риме Янник также не появился из-за травмы, на тот момент он проходил лечение в одной из итальянских клиник.