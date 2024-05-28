Даниил Медведев вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

«Победа была самым важным сегодня, и здорово, что я смог добиться этого и пройти во второй раунд. Я прекрасно себя чувствовал на площадке. Но в какой-то момент третьего сета, не знаю почему, он решил играть на своем лучшем уровне, бить по линиям, бегать повсюду, Если бы он сделал это с первого розыгрыша, мне было бы гораздо сложнее. По крайней мере, он позволил мне сыграть два спокойных сета. В четвертом я сказал себе: “Если он хочет выиграть матч, то завтра он не сможет ходить”. Я рад, что сделал это», — сказал Медведев после матча.