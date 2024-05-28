Даниил Медведев вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл немца Доминика Кепфера (6:3, 6:4, 5:7, 6:3) и вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).
Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл немца Доминика Кепфера (6:3, 6:4, 5:7, 6:3) и вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).
Встреча продолжалась 3 часа 9 минут. Медведев выполнил один эйс, допустил три двойные ошибки и реализовал 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету Кепфера два эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из четырех.
«Победа была самым важным сегодня, и здорово, что я смог добиться этого и пройти во второй раунд. Я прекрасно себя чувствовал на площадке. Но в какой-то момент третьего сета, не знаю почему, он решил играть на своем лучшем уровне, бить по линиям, бегать повсюду, Если бы он сделал это с первого розыгрыша, мне было бы гораздо сложнее. По крайней мере, он позволил мне сыграть два спокойных сета. В четвертом я сказал себе: “Если он хочет выиграть матч, то завтра он не сможет ходить”. Я рад, что сделал это», — сказал Медведев после матча.
Во втором круге Медведев сыграет с 57-й ракеткой мира сербом Миомиром Кецмановичем, который в первом круге обыграл бразильца Тьягу Монтейру (6:2, 6:1, 4:6, 7:5).
В параллельном матче россиянин Роман Сафиуллин в тяжелой борьбе уступил сербу Душану Лайовичу (6:4, 5:7, 4:6, 7:6, 4:6).
Открытый чемпионат Франции проходит с 26 мая по 9 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет 53,4 млн евро. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.