14:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Елена Рыбакина с победы стартовала на «Ролан Гаррос»

Четвертая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла во второй круг «Ролан Гаррос».

Источник: Соцсети

В первом круге Рыбакина обыграла соперницу из Бельгии Грет Миннен в двух сетах со счетом 6:2, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. Во втором круге соперницей Рыбкиной станет победительница матча Аранча Рус (Нидерланды) — Анжелика Кербер (Германия).

24-летняя Рыбакина занимает четвертое место в мировом рейтинге. На ее счету восемь побед на турнирах WTA. Два года назад теннисистка выиграла первый в карьере турнир «Большого шлема» «Уимблдон», обыграв в финале представительницу Туниса Онс Жабер. На «Ролан Гаррос» лучший результат Рыбакиной — ¼ финала, куда она вышла в 2021 году.

Второй в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд соревнований составляет более €53,4 млн. Действующей победительницей турнира является польская теннисистка Ига Свентек.


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