Елена Рыбакина с победы стартовала на «Ролан Гаррос»

В первом круге Рыбакина обыграла соперницу из Бельгии Грет Миннен в двух сетах со счетом 6:2, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. Во втором круге соперницей Рыбкиной станет победительница матча Аранча Рус (Нидерланды) — Анжелика Кербер (Германия).

24-летняя Рыбакина занимает четвертое место в мировом рейтинге. На ее счету восемь побед на турнирах WTA. Два года назад теннисистка выиграла первый в карьере турнир «Большого шлема» «Уимблдон», обыграв в финале представительницу Туниса Онс Жабер. На «Ролан Гаррос» лучший результат Рыбакиной — ¼ финала, куда она вышла в 2021 году.