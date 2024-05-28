Елена Рыбакина с победы стартовала на «Ролан Гаррос»
Четвертая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла во второй круг «Ролан Гаррос».
Четвертая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла во второй круг «Ролан Гаррос».
В первом круге Рыбакина обыграла соперницу из Бельгии Грет Миннен в двух сетах со счетом 6:2, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут. Во втором круге соперницей Рыбкиной станет победительница матча Аранча Рус (Нидерланды) — Анжелика Кербер (Германия).
24-летняя Рыбакина занимает четвертое место в мировом рейтинге. На ее счету восемь побед на турнирах WTA. Два года назад теннисистка выиграла первый в карьере турнир «Большого шлема» «Уимблдон», обыграв в финале представительницу Туниса Онс Жабер. На «Ролан Гаррос» лучший результат Рыбакиной — ¼ финала, куда она вышла в 2021 году.
Второй в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» завершится 9 июня. Общий призовой фонд соревнований составляет более €53,4 млн. Действующей победительницей турнира является польская теннисистка Ига Свентек.